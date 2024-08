Hipismo: Rodrigo Pessoa desiste de completar percurso e Stephan fica em quarto

Aos 51 anos, Rodrigo Pessoa, montando Major Tom e na oitava participação olímpica, não completou o percurso da prova da final individual de saltos no hipismo. Após cometer duas faltas e não ter chance de estar no pódio, o atleta preferiu poupar seu cavalo e abandonar a final.

"Olimpíadas é muito especial. Hoje, estou um pouco desapontado, mas a vida continua. Eu queria começar em um ritmo bom no início da pista, dar confiança para o resto da pista. É uma falta que não é característica dele. Ele depois ficou muito cuidadoso demais. Uma falta assim deixa muito arisco. Ele se esforçou muito, não fazia sentido um esforço grande para nada, melhor poupar o cavalo", declarou Rodrigo em entrevista após a desistência.

“É muito pouco tempo, qualquer falha é penalidade imediata. Não é fácil, mas é como o esporte é e tem que lidar com isso”, declarou Rodrigo em entrevista após a desistência.

Por outro lado, o Brasil fez história com Stephan Barcha. O carioca radicado em Brasília, montando Primavera, foi o mais rápido na final, ao completar o percurso em 80.07, mas uma falta o fez ser penalizado com quatro pontos e cair para a quarta posição — e, assim, ficar fora do pódio.

Stephan Barcha terminou em quarta posição (foto: LUIZA MORAES/COB)

No entanto, o desempenho mostra a qualidade dos atletas brasileiros na modalidade. O resultado agradou Stephan. “Eu acordei hoje sabendo que era possível, que seria muito duro, mas é um resultado que conquistei, não ganhei medalha, mas cheguei aqui”, disse em entrevista após terminar o percurso.