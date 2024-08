Luiz Maurício quebra recorde e está na final do lançamento de dardo

O Brasil se classificou com honraria para a final do lançamento de dardo das Olimpíadas de Paris-2024, na manhã desta terça-feira (horário de Brasília). Luís Maurício não só garantiu vaga na última etapa da modalidade, como quebrou o recorde sul-americano da prova. Com o feito, o atleta levou o Brasil pela primeira vez a uma final do lançamento de dardo masculino em Olimpíadas.

Luís cravou a sexta melhor marca nas classificatórias ao atingir 85,91 metros na terceira tentativa. O recorde anterior, de 85,57m, era dele mesmo, estabelecido no Troféu Brasil de Atletismo 2024.

Para se classificar na final, Luís e os outros competidores deveriam lançar o dardo na marca de 84 metros. O indiano Neeraj Chopra conquistou o primeiro lugar no ranking de classificação ao atingir 89,34 metros.

O recorde foi atingido por Luís na terceira tentativa de lançamento do dardo. Na primeira, ele atingiu 81,62 metros e conseguiu ficar nos 12 melhores da prova. Na segunda, ele conquistou o nono lugar ao atingir 83,21 metros.

A final ocorre na quinta-feira (8/8), a partir das 15h45 (horário de Brasília).