Skatista mostra desgaste de medalha de bronze: "Não tem tanta qualidade"

O skatista Nyjah Huston, um dos maiores nomes do esporte, causou polêmica ao criticar a qualidade da medalha de bronze conquistada nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Em um post feito no Instagram, nesta quinta-feira (8/8), o atleta postou uma foto onde a medalha aparece oxidada. "Medalha parecendo que foi para a guerra e voltou", escreveu o atleta ao compartilhar a foto.

Huston, que é conhecido tanto pelas conquistas esportivas quanto pelo estilo de vida descontraído, não poupou palavras ao descrever o que considera um problema significativo na fabricação das medalhas. "As medalhas olímpicas são bonitas quando são novas, mas depois de ficar em contato com a pele, com um pouco de suor e deixar meus amigos usarem no fim de semana, elas aparentemente não têm tanta qualidade quanto você pensa", declarou o skatista.



A insatisfação de Huston foi além de meras críticas estéticas. Em outra postagem, ele questionou a forma como as medalhas são tratadas após a confecção: "Acho que as medalhas devem estar em caixas. Não destinadas ao envio". A declaração gerou uma enxurrada de comentários, dividindo opiniões entre os fãs e outros atletas. Confira o vídeo com o desabafo do atleta



Apesar das críticas, Huston expressou, em entrevista ao UOL, a emoção de conquistar mais uma medalha, destacando o valor simbólico de representar o país em uma competição de tal magnitude. "É demais olhar para essa medalha! Eu tenho um monte de medalhas nos X Games, mas nenhuma delas se parece com essa. Em nenhuma eu senti o que estou sentindo agora. É diferente! Aqui nós estamos representando o nosso país", disse emocionado.



Nyjah Huston, que já acumula mais de 23 medalhas em sua carreira, sendo 15 delas de ouro, é conhecido não só por suas habilidades excepcionais no skate, mas também por seu estilo de vida acessível. Recentemente, o atleta se mudou para uma luxuosa casa em Laguna Beach, na Califórnia, que foi reformada com a ajuda de sua mãe. Em entrevista à GQ, ele descreveu a transição como parte de sua maturidade crescente: "Sinto que esta casa é o próximo nível do meu eu mais maduro".