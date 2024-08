Rayssa Leal vira "Fadinha da sorte" após acompanhar vitórias do Brasil

A skatista esteve presente no jogo da seleção brasileira contra a Espanha, na última terça-feira (6/8) - (crédito: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)

A presença da jovem skatista Rayssa Leal, conhecida carinhosamente como "Fadinha", em competições da delegação brasileira tem se mostrado um ótimo amuleto da sorte. Brasileiros que tiveram a honra de contar com a torcida da medalhista olímpica no skate street conquistaram pódio ou avançaram de fase todas as vezes que a atleta estava presente na plateia.

No jogo da Seleção brasileira de futebol feminino, na terça-feira (6/8), a artilheira Gabi Portilho foi ao encontro de Rayssa Leal e encostou na jovem várias vezes para "se benzer", e deu certo. O Brasil conseguiu o que parecia impossível: goleou a Espanha, atual campeã mundial, por 4 a 2 e avançou para a final, contra os Estados Unidos.

"Minha vida mudou quando toquei nela. Toquei mais uma vez, só para garantir. O ouro vai vir! Fé", escreveu Gabi, em perfil no Instagram.



Nesta quarta-feira (7/8), Rayssa esteve presente na Praça de la Concorde para torcer pelo trio de brasileiros Pedro Barros, Luigi Cini e Augusto Akio na final do skate park. A torcida deu certo. Augusto Akio, o 'Japinha', conquistou o bronze e Rayssa confirmou o poder de 'torcedora pé quente'. Um detalhe que chamou atenção, é que a própria Rayssa também leva um amuleto da sorte para as competições que assiste, uma pelúcia da personagem de desenho, a fadinha Sininho.

Outra competição que Rayssa também acompanhou foi a vitória do Brasil sobre a Polônia no vôlei feminino neste domingo (4/8), na Arena Paris Sul 1. Nas redes sociais, a atleta faz registros vibrando com o segundo set — a seleção brasileira levou a melhor por 38 a 36.