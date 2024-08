Série D: Brasiliense enfrenta algoz de 2014 por vaga nas quartas

Brasiliense comemora o gol de Joãosinho e a confirmação do primeiro lugar no Grupo A5 da Série D a uma rodada do fim - (crédito: Alan Rones/@alanfotografia)

Dez anos depois, o Brasiliense vê um longínquo retorno às quartas de final da Série D como uma realidade cada vez mais próxima. Às 16h deste domingo de Dia dos Pais (11/8), no estádio Bento de Freitas, no Rio Grande do Sul, o Jacaré enfrente o algoz da eliminação de 2014 da competição: o Brasil de Pelotas.

O time gaúcho foi o responsável por decretar o fim justamente da melhor campanha do time candango na quarta divisão nacional até hoje. No ano da Copa do Mundo no Brasil, o time amarelo jogava a quarta divisão pela primeira vez. Um ano antes, acabou rebaixado da Série C.

No momento em questão, vivia caminhada positiva na quarta prateleira do Brasileirão. Fechou a primeira fase como líder do Grupo A5. Nas oitavas, passou pelo Remo-PR, mas caiu, nos pênaltis, para o time de Pelotas, na fase seguinte. Até hoje, essa foi a única presença do time do quadradinho nas quartas de final.

Agora, parte para a revanche depois de registrar campanha de destaque. Ao fim da primeira fase, avançou como líder da chave A5 e como dono da segunda melhor campanha de toda a competição. Com 76% de aproveitamento, apenas o líder do Grupo A1 Manauara (80%) teve números superiores.

Em 14 jogos, o Jacaré venceu 10 vezes, empatou duas e perdeu outras duas. Em adição, ganhou o título de quarto melhor ataque do torneio. Manauara (35), Porto Velho (29) e Treze (28) foram os únicos a registrarem mais bolas na rede.

Na segunda fase, o Brasiliense enfrentou a equipe capixaba Real Noroeste. No Espírito Santo, venceu o jogo de ida por 2 x 0. Na volta, chegou a passar aperto e fechou a primeira etapa perdendo por 2 x 0. No segundo tempo, porém, se recuperou e empatou em 2 x 2 para avançar.

O Brasil de Pelotas fez um primeiro capítulo de campanha inferior ao time de Taguatinga Norte. Vice-líder do Grupo A8 após as 14 rodadas, a equipe gaúcha venceu seis vezes, empatou três e perdeu cinco. Os 50% de aproveitamento ficaram consideravelmente distantes do próximo rival. Na segunda fase, contudo, passou longe de sentir dificuldades. Diante do Água Santa, avançou com agregado de 5 x 1 (2 x 1 na ida, 3 x 0 na volta).

O jogo da volta acontece no domingo seguinte (18/8), às 18h30, no Estádio Serejão, o Boca do Jacaré. Avança a equipe que tiver mais gols marcados no placar agregado. Em caso de empate, o classificado será decidido nos pênaltis, sem ocorrência de prorrogação. Caso avance, o Brasiliense enfrentará o vencedor entre Portuguesa-RJ e Maringá.

