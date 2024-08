Americana do arremesso de peso chama atenção com máscara facial completa

Saint-Denis - O dia de finais do atletismo dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 no Stade de France começou com uma personagem chamando a atenção por um fato curioso. Uma das atletas na briga por medalha na Cidade Luz, a norte-americana Raven Saunders participa da competição de arremesso com uma máscara preta cobrindo todo o rosto.

Apesar de atrair os olhares, a prática de Saunders não é nova. O item é "obrigatório" para a atleta desde a edição de Tóquio-2020. Naquela edição, os competições se protegiam pelo avanço contínuo da pandemia de covid-19. O adereço deu sorte para a norte-americana. Ela faturou uma medalha de prata no Japão.

Além do estilo, o detalhe é uma forma encontrada pela atleta de passar um recado às adversárias. “A máscara facial completa é, tipo, estou em plena forma”, disse Saunders, após a fase de classificação para a final do arremesso de peso desta sexta-feira (9/8). “Neste ponto, estou na briga de cães agora. É isso que é", definiu.

A atleta aposta em outros detalhes estéticos para se destacar, como o cabelo pintado em duas cores: uma metade é verde, a outra, laranja. Os dentes dourados e as unhas brilhantes e pontudas pintadas nas cores da bandeira dos Estados Unidos (branco, azul e vermelho) se juntam aos óculos de sol de reflexos coloridos.

Saunders chamou a atenção por outros detalhes em competições olímpicas nas quais esteve presente. Em Tóquio-2020, subiu ao pódio e fez um "X" com os braços. O gesto, segundo a atleta, representava a intersecção de onde todas as pessoas oprimidas se encontram." No ciclo até Paris-2024, a norte-americana enfrentou uma suspensão de 18 meses por doping.