Marta não será titular na final do futebol feminino contra os EUA

O Brasil entrará em campo contra os Estados Unidos neste sábado (10/8) em busca do ouro inédito no futebol feminino nas Olimpíadas de Paris 2024 sem Marta como titular. A camisa 10 da Seleção Brasileira foi colocada no banco por Arthur Elias, após uma expulsão que a penalizou a estar fora do jogo da semifinal contra a Espanha.

Além de Marta, Arthur Elias deixou Tainá, Rafaelle, Gabi Nunes, Ana Vitória, Priscila e Angelina no banco

Veja a escalação do Brasil:

1- Lorena

21- Lauren

3- Tarciane

15- Thais

9- Adriana (capitã)

13- Yasmim

5- Duda Sampaio

8- Yaya

18- Gabi Portilho

11- Jheniffer

14- Ludmila

O jogo é mais do que histórico: além da chance de trazer o ouro para o futebol feminino em olimpíadas, é a terceira vez que o Brasil e os EUA se enfrentam pelo mais alto lugar no pódio. Em Atenas 2004, os EUA venceram o Brasil por 2 a 1. Em Beijing, as estadunidenses levaram o ouro por 1 a 0.