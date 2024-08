Gabi Portilho sobre final contra EUA: "Último capítulo dessa história"

Gabi Portilho é um dos destaques do time brasileiro - (crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF)

Atacante da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, Gabi Portilho falou sobre a final entre Brasil e Estados Unidos nas Olimpíadas de Paris 2024, que ocorre neste sábado (10/8), às 12h (horário de Brasília). A atleta considera que será "o dia mais especial e importante de nossas vidas!".

"Cada um tem uma história de vida, de lutas, de superação, e viver isso hoje, com certeza fez tudo valer a pena, Deus ele muda histórias, ele transforma vidas e tenho certeza que transformou a de todo mundo que faz parte disso!", compartilhou a atleta no perfil do Instagram.

Gabi também agradeceu a oportunidade de disputar o ouro olímpico. "Obrigada meu Deus, por ter me permitido viver esse sonho, hoje é o último capítulo dessa história linda que iremos escrever, e que seja tão incrível e extraordinária quanto foi todos os outros, que o Senhor continue a frente de tudo, nos capacitando, cuidando, abençoando e protegendo!", completou.

Portilho é um dos destaques do time brasileiro. No jogo contra a França, nas quartas de final, fez o gol que garantiu a vaga na próxima fase da competição. Na semifinal contra a Espanha, teve uma ótima atuação, que ajudou o Brasil a marcar quatro gols sobre a campeã mundial.