Em boas mãos: Ana Patrícia e Duda levam bandeira do Brasil no adeus aos Jogos

Saint-Denis — Medalha no peito e sorriso no rosto. Dessa forma, Ana Patrícia e Duda, medalhistas de ouro no vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, cumpriram a nobre missão de carregar a bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento da mais prestigiada festa do esporte no mundo. O evento ocorre neste domingo (11/8), no Stade de France, e marca o encerramento da competição na Cidade Luz.

Um grande palco montado no centro de um dos mais icônicos estádios da capital francesa reúne os 205 países envolvidos nas disputas das mais diversas modalidades para o adeus aos Jogos Olímpicos. Com promessa de durar mais de duas horas, a festa promete diversas atrações musicais, artísticas e um tributo aos atletas responsáveis por escreverem as histórias vitoriosas nas mais de duas semanas de disputa.

Ana Patrícia e Duda levam a bandeira do Brasil no desfile das bandeiras das delegações participantes das Olimpíadas de Paris 2024 (foto: Abelardo Mendes Jr/Es.P Correio/D.A.Press)

No caso de Ana Patrícia e Duda, a homenagem ganhou um plus com a indicação do Comitê Olímpico do Brasil (COB) para o "cargo" de porta-bandeiras do Time Brasil. A dupla merece o posto. De maneira irretocável e desempenho técnico e tático de alto nível, conquistaram um dos três ouros conquistados por atletas do país em Paris-2024 e contribuíram na ascensão das mulheres na primeira delegação com equidade de gênero.

As medalhistas ainda fizeram questão de levar consigo o objeto responsável por marcar o êxito esportivo. As medalhas conquistadas na Arena da Torre Eiffel, na sexta-feira (9/8), estavam devidamente expostas enquanto Ana Patrícia e Duda percorriam toda a estrutura da festa de encerramento com a bandeira do Brasil. Os símbolos das 205 nações cercaram o palco onde a cerimônia terá andamento nas próximas horas.