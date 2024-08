Série D: Brasiliense vence Brasil de Pelotas e se aproxima de vaga às quartas

O Brasiliense está próximo de garantir o retorno às quartas de final da Série D depois de 10 anos de ausência. No último domingo (11/8), no estádio Bento de Freitas, o Jacaré derrotou o Brasil de Pelotas pelo placar de 4 x 1 e assegurou importante vantagem para o jogo da volta. No próximo domingo (18/8), no Estádio Serejão, em Taguatinga, o time amarelo poderá confirmar a classificação à próxima fase do torneio nacional mesmo se perder por até dois gols de diferença.

Na cidade gaúcha de Pelotas, o Brasiliense esteve confortável em boa parte do confronto. Aos 25 da primeira etapa, Joãozinho aproveitou bola sobrada na área e abriu o placar. Nos acréscimos, Gui Mendes recebeu de Tarta e ampliou o marcador na saída do goleiro rival.

Aos 30 do segundo tempo, Tobinha, livre de marcação na pequena área marcou o terceiro. O Brasil-RS diminuiu com Léo Santos, aos 34', antes de Gabriel Pedra contar com falha do goleiro Thierry e fechar o jogo aos 51 minutos: 4 x 1.

Um retorno do Brasiliense às quartas de final da quarta prateleira do futebol brasileiro poderá ser o primeiro desde 2014. Na ocasião, a equipe havia sido derrotada pelo próprio rubro-negro gaúcho, mas na fase seguinte. A presença nas oitavas de final também marcou a quebra de outra marca. A fase não era alcançada pelo time candango desde 2020.

Com a condição de poder perder o jogo e ainda assim avançar, o Jacaré terá pela frente, caso tenha sucesso no jogo da volta, o vencedor do embate entre Portuguesa-RJ e Maringá. As quartas de final começarão ainda no mês de agosto, com os jogos de ida previstos para o fim de semana do dia 24.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Número quatro do mundo, Zverev é o primeiro grande nome do Rio Open 2025

Número quatro do mundo, Zverev é o primeiro grande nome do Rio Open 2025 Esportes Filha de Renato Gaúcho torna público assédio e pede ajuda para acusar seguidor

Filha de Renato Gaúcho torna público assédio e pede ajuda para acusar seguidor Esportes Milan anuncia contratação de Emerson Royal

Milan anuncia contratação de Emerson Royal Esportes Fluminense defende grande invencibilidade na Libertadores

Fluminense defende grande invencibilidade na Libertadores Esportes Com jogadores lesionados, Flamengo vai ao mercado em busca de substitutos

Com jogadores lesionados, Flamengo vai ao mercado em busca de substitutos Esportes Mbappé e Endrick já têm data para estrear no Real; veja local e adversário