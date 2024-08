Juiz do breaking explica porque australiana ganhou nota zero nas Olimpíadas

O chefe dos juízes do breaking nas Olimpíadas de Paris, Martin Gilian, esclareceu porque a australiana Rachael 'Raygun' Gunn levou nota zero durante a competição. A atleta viralizou nas redes sociais após realizar apresentações que não renderam nenhum ponto.

"Nós estamos com ela. Temos cinco critérios comparativos no sistema dos juízes. O ponto é que o nível dela apenas talvez não tenha sido tão alto quanto o dos outros competidores. Repito: é um sistema de notas comparativo. Os rivais dela foram melhores, mas isso não quer dizer que ela foi péssima. Ela ofereceu o seu melhor", disse Gilian em entrevista ao jornal britânico MetroUK.

O juiz ainda afirmou que sente muito pelas críticas que a atleta sofreu. "A comunidade do breking e do hip hop com certeza oferece seu apoio a ela. Ela estava apenas tentando trazer algo novo, algo original e representativo de seu país".

De acordo com Gilian, Rachael se inspirou em vivências próprias para criar os passos, como por exemplo, o movimento dos cangurus. "Ela estava representando a Austrália e a Oceania e oferece o seu melhor. Ela venceu a eliminatória da Oceania. Se alguém está se perguntando como ela chegou às Olimpíadas, é porque ela se qualificou em sua região. Infelizmente, (durante as Olimpíadas) outros atletas foram melhores".

Os movimentos de Rachael repercutiram nas redes sociais. A atleta, por sua vez, disse que utilizava sua criatividade e liberdade nas coreografias.