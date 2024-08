Drake vira acionista de clube do uniforme “mais bonito do mundo”

O rapper Drake se tornou um dos acionista do Venezia F.C., clube italiano que disputará a Série A nesta temporada e é famoso pelo “uniforme mais bonito do mundo”. Em comunicado, a APEX, empresa de consultoria de investimentos que o canadense é sócio, anunciou a parceria entre as partes para a realização de investimentos.

Apesar de oficializar a relação, Drake já esteve envolvido em um movimento para salvar o clube da falência. Anteriormente, na temporada 2021/22, Brad Katsuyama, investidor canadense do Venezia, entrou em contato com Matte Babel, amigo e chefe de negócios de Drake, em busca de ajuda para uma profunda crise financeira que o clube vivia. Como resultado do pedido, Drake e Babel levantaram 40 milhões de euros (240 milhões de reais, na cotação atual) para salvar a equipe de Veneza. Babel contou a história na última semana, antes do anúncio oficial do novo negócio, em entrevista à revista GQ Italia.

“A APEX, líder em investimento global e conhecida por seu portfólio diverso em esportes e entretenimento, se juntou ao ícone global da música Drake num grupo de novos investimentos do Venezia. Esse movimento empolgante é parte de uma parceria estratégica mais amplas que envolve vários outros investidores do clube. A decisão de Drake marca sua primeira investida significativa no futebol europeu, que demarca seu interesse profundo nos esportes. A ideia é trazer uma nova onda de entusiasmo e reconhecimento internacional para o clube, que vem crescendo dentro e fora de campo”, diz o comunicado da empresa de consultoria que foi divulgado pelo site Football Italia.

O Venezia voltará a disputar a 1ª divisão italiana após 20 anos. O clube da histórica cidade das gôndolas venceu os playoffs de acesso e retornou à elite.

Drake no clube do uniforme “mais bonito do mundo”

Um dos modelos de camisa do Venezia que viralizou na web: clube ganhou fama por causa de uniformes – Foto: Divulgação/Venezia

O novo acionista do clube italiano pode ajudar não só financeiramente, mas também para aumentar a fama do uniforme do Venezia. Nas redes sociais, as camisas da equipe recebem constantes elogios. Os modelos da temporada 2022/23 foram os que ganharam mais fama entre os torcedores, tanto pela combinação de cores quanto pelo seu design.

