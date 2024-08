Seleção feminina é convocada para a Copa do Mundo Sub-20. Veja a lista!

Rosana Augusto convoca Seleção sub-20 para a Copa do Mundo - (crédito: Foto : Staff Images / CBF)

A técnica Rosana Augusto convocou, nesta segunda-feira (12), as 21 jogadoras que disputarão a Copa do Mundo Feminina Sub-20. A competição, que acontecerá na Colômbia, tem início no dia 31 de agosto e vai até 22 de setembro.

A Seleção Brasileira está no Grupo B, ao lado de Canadá, Fiji e França. A estreia da Canarinho será no dia 31 contra Fiji, às 20h (de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín.

Em resumo, a delegação brasileira embarca para a Colômbia no dia 23 de agosto. Após o jogo contra Fiji, o Brasil encara a França, no dia 3 de setembro. Por fim, no dia 6, encerra a fase de grupos contra o Canadá.

Veja a lista

GOLEIRAS

Mari Ribeiro – Internacional

Rillary – Corinthians

Nanda Mayrink – Barry University (EUA)

DEFENSORAS

Duda Mineira – Corinthians

Guta – UCF Soccer (EUA)

Rebeca – Cruzeiro

Carla – Internacional

Guimarães – Botafogo

Gi Fernandes – Corinthians

Ravena – São Paulo

MEIO-CAMPISTAS

Maiara – Sporting (POR)

Vi Amaral – São Paulo

Lara Dantas – Florida State University (EUA)

Carol – Fluminense

Marzia – Internacional

ATACANTES

Priscila – Internacional

Ana Flávia – São Paulo

Vendito – Ferroviária

Milena – São Paulo

Dudinha – São Paulo

Gisele – Grêmio

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.