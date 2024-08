Amanda Kimberlly responde seguidora sobre caso com Neymar

Mãe de Helena, filha mais nova de Neymar, Amanda Kimberlly entrou em rota de colisão com uma seguidora após um comentário envolvendo sua relação com o astro brasileiro. A modelo rebateu a informação de que foi amante do camisa 10 durante o período em que Bruna Biancardi estava grávida dele.

A resposta veio em cima de uma publicação no Instagram que ataca Kimberlly. Como resposta, a modelo revela que irá acionar os advogados contra a internauta.

“O povo: “Ai, deixa a mulher quieta”. Deixa nada! É amante e não tem que ter paz. E antes que falem que é preciso atacar o Neymar, ataquem os dois então. Porque o hate vai todo para a Bruna (Biancardi), a única inocente nessa história”, diz a mensagem da internauta, que foi respondia da seguinte forma:

“Já prepara o advogado, então, e as provas dessa história sem cabimento, que está afirmando o que não sabe. Ainda me segue a gatinha (risos)”, escreveu a mãe de Helena.

Apesar da reação de Kimberlly, muitos internautas alegaram que a diferença entre o nascimento de Mavie, filha de Neymar com Biancardi, e Helena corroboram com a possibilidade de ter existido um caso extraconjugal. Enquanto Mavie nasceu em 6 de outubro de 2023, Helena veio ao mundo em 3 de julho, ou seja, quase nove meses entre uma e outra.

Biancardi reata com Neymar

No final do mês passado, Bruna Biancardi confirmou a reconciliação com Neymar. em suas redes sociais. Ela fez um longo desabafo e falou sobre a nova chance concedida ao pai de Mavie. Os dois terminaram em meio às polêmicas de traição por parte do atleta durante o final da gravidez e o nascimento da bebê de dez meses, em outubro de 2023.

“Ele já errou muito comigo e sabe disso. Mas aposto que já erraram com você, ou que você já errou com alguém… mas a diferença é que a nossa vida é exposta. Conheço histórias iguais e piores. Não foi fácil. Ficamos longos meses separados e, depois de muitas conversas, decidimos, em julho, voltar… então, vou viver isso intensamente como sempre fiz”, escreveu Biancardi nas redes sociais.

Filha com ex-modelo húngara

Neymar realizou recentemente um exame de DNA para descobrir se também é pai de Jázmin Zoé, de dez anos. A criança teria nascido de uma breve relação do jogador com a ex-modelo húngara Gabriella Gaspar, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

