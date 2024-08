Brasília tem novo comando técnico para a disputa da Superliga Feminina

O Brasília Vôlei anunciou a contratação do novo técnico da equipe feminina. O treinador Spencer Lee retorna à elite do voleibol brasileiro, após passar a temporada anterior na segunda divisão da Superliga. Ele ocupará a vaga de Ângelo Vercesi, que se despediu com uma campanha negativa: 16 derrotas e apenas seis vitórias.

Em entrevista ao Correio, Spencer afirmou que a ideia é esquecer a temporada anterior e tentar classificar para os playoffs da Superliga Feminina. "Brasília é uma equipe com uma grande estrutura, sólida no cenário nacional, mas, na última edição da Superliga, concluiu a fase de classificatória em 10º lugar. Então, talvez, para esta temporada, o grande desafio será posicionar o time entre os melhores", explicou o treinador.

A equipe candanga passa por remontagem após dar adeus a uma das principais peças, Ju Carrijo. Para substituir a levantadora e ex-capitã , apostou em Nicole e Mariana Ciotto. O novo técnico elogiou o bom negócio em relação à chegada das substitutas. "Com 22 (Nicole) e 23 anos (Ciotto), as duas jogadoras têm uma capacidade de bloqueio muito grande, além de serem boas sacadoras".

"Agente conseguiu montar um elenco bastante homogêneo. Trouxemos a canadense Kate Ferguson. Não é uma figura de muito destaque no cenário internacional, mas é uma central de 1,91m e 26 anos", destacou Spencer. "Também agregamos a Milena, que, no Sesi Bauru, teve a experiência de disputar as quartas de final da Superliga", concluiu.

A Superliga Feminina 24/25 começará em 11 de outubro, com 12 equipes, mesmo número de participantes da temporada anterior. Na edição do torneio que se encerrou em abril, com o Minas campeão, o Brasília Vôlei enfrentou um final turbulento. O time ficou a uma posição do rebaixamento.

Spencer Lee vê a pré-temporada do time como momento de gerar "nova identidade". Das 14 atletas que representaram a equipe verde e preta em 2023/24, apenas cinco tiveram o contrato renovados. "Um terço dessa nossa equipe vem de uma estrutura do ano passado. São jogadoras que conhecem o Brasília Vôlei, identificam-se com a camisa e com o torcedor. É muito importante deixar algumas jogadoras para que a identidade não se perca", avaliou o treinador. As remanescentes da temporada passada são a central Marina, as ponteiras Ana Medina e Nayara, a oposta Laisa e a líbero Vitória.

* Estagiária sob a supervisão de Fernando Brito

Saiba Mais Esportes João Cancelo, do Manchester City, passeia em shopping com camisa do Corinthians

João Cancelo, do Manchester City, passeia em shopping com camisa do Corinthians Esportes Goleiro Tadeu faz dois gols, e Goiás vence Ceará pela Série B

Goleiro Tadeu faz dois gols, e Goiás vence Ceará pela Série B Esportes São Paulo fecha a contratação do zagueiro Ruan