Ator de 'Game of thrones' é internado após conquistar ouro em Paris

Atleta de natação e ator figurante da série Game of thrones, Daniel Wiffen foi internado e não conseguiu participar da cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Paris, no domingo (11/8). Ele seria porta bandeira da Irlanda, nação pela qual conquistou uma medalha de ouro nos 800m e bronze nos 1.500 m.

Wiffen passou mal após nadar 20 quilômetros da maratona aquática, realizada no Rio Sena. Ele terminou a prova na 18ª colocação, com tempo de 1h57min20s1.

Nas redes sociais, o atleta agradeceu a preocupação dos fãs e disse estar "extremamente desapontado por perder a oportunidade de ser porta-bandeira". "Corri para o hospital porque estava muito mal com um vírus do qual estou sendo tratado e estou me sentindo melhor agora", afirmou.

A doença de Wiffen não foi divulgada, porém a imprensa internacional aponta que ele teve um vírus estomacal.

Além do irlandês, outros atletas também precisaram ser hospitalizados após nadarem no Sena. Vasco Vilaça e Melanie Santos, de Portugal, e Claire Michel, da Bélgica, precisaram de cuidados depois de realizarem provas no rio.

Ao longo da competição, a qualidade da água do Sena foi reprovada devido a chuvas que atingiram a capital francesa. Em junho, o nível de E-Coli (bactéria que habita o intestino de animais endotérmicos) ultrapassou o índice máximo aceito para maratonas aquáticas: 1.000 unidades formadoras de colônia para cada 100 ml.