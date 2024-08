Por que Endrick não estreou pelo Real Madrid? Entenda quanto tempo isso deve levar

Endrick é oficialmente jogador do Real Madrid. Na manhã de ontem, assinou contrato de seis anos com o novo clube e foi apresentado com festa. Ele não segurou as lágrimas ao vestir a camisa do novo clube pela primeira vez. - (crédito: AFP)

Os torcedores que aguardavam a estreia do atacante Endrick pelo Real Madrid na partida contra a Atalanta, válida pela Supercopa da Europa, vão ter que esperar mais um pouco para ver o brasileiro em campo. O jogador tinha a chance de entrar em campo já no primeiro jogo oficial do clube na temporada 2024/25, mas não saiu do banco de reservas por opção do técnico Carlo Ancelotti.

Vale ressaltar que o atleta esteve em campo apenas em jogos não oficiais e de pré-temporada do Real, que aconteceram nos Estados Unidos. Ele teve pouco mais de 100 minutos em dois jogos contra Milan e Barcelona.

Mas, ao contrário do que muitos podem pensar, essa era a tendência para essa partida oficial. E existem alguns motivos para isso. O primeiro deles é que o próprio Ancelotti já havia se pronunciado sobre a decisão de dar prioridade para os jogadores que atuaram pelo Real Madrid na última temporada e venceram a Liga dos Campeões, título que deu acesso ao clube para disputar o troféu da Supercopa.

A escalação inicial do treinador italiano sofreu alterações pelas ausências de jogadores que estiveram no time até a temporada passada, mas que neste ano não atuam mais pelo clube. Foi o caso de Nacho Fernández na zaga, negociado com o futebol árabe e que deu lugar a Éder Militão, e o meia Toni Kross, que se aposentou.

Mas a chegada de Kylian Mbappé no elenco mudou os planos iniciais. O francês, contratado nesta temporada, foi titular e marcou o segundo gol do jogo. O peso da contratação do atacante de 25 anos campeão do mundo com a França em 2018 foi uma justificativa plausível para o treinador utilizá-lo no confronto.

O trio de ataque inédito foi formado pelos brasileiros Vinicius Jr, e Rodrygo, além de Kylian Mbappé. Já o setor de meio-campo contou com Tchouaméni, Valverde e Bellingham.

O outro motivo que manteve Endrick no banco de reservas está mais relacionado com a cultura implantada no clube no tratamento com as jovens promessas. A situação vivida pelo atacante de apenas 18 anos já foi vista com outras estrelas do País, como Vini Jr. e Rodrygo, além de outras peças contratadas pelo Real Madrid.

Isso porque a equipe espanhola tem um cuidado muito grande para ambientar e acostumar os recém-chegados ao ambiente altamente exigente que o clube vive no futebol. Se o padrão de outros de atletas que chegaram muito jovens na Espanha for mantido, é possível que Endrick estreie já com algumas rodadas passadas do Campeonato Espanhol.

Vinicius Jr. foi apresentado no clube no dia 20 de julho de 2018, mas sua estreia pelo time principal só aconteceu mais de dois meses depois, em 29 de setembro. Rodrygo teve sua apresentação oficial feita em 18 de junho de 2019, enquanto seu primeiro jogo oficial foi no dia 25 de setembro daquele ano, também pouco mais de dois meses após o começo da temporada. Ambos tinham a mesma idade que Endrick tem hoje.

O caso do norueguês Martin Odegaard evidencia ainda mais que é preciso ter paciência com a possível estreia de Endrick. O meia chegou em janeiro de 2015, no meio da temporada, mas só estreou na última rodada do Campeonato Espanhol, em maio. Assim como Vini e Rodrygo, fez partidas pelo Time B do Madrid, conhecido como Real Castilla.

A vantagem que joga ao lado de Endrick é que o atacante não deve atuar pelo Castilla nesta sua chegada ao clube espanhol. De acordo com as entrevistas dadas pelo técnico Carlo Ancelotti, o brasileiro deve ser mantido entre os jogadores do time principal e isso deve acelerar seu processo de adaptação e, consequentemente, sua estreia oficial.

O próximo jogo do Real Madrid será no domingo, 18 de agosto, diante do Mallorca, fora de casa na rodada de abertura do Campeonato Espanhol. Resta aguardar para ver a decisão que será tomada por Carlo Ancelotti, mas não será surpresa se o atacante seguir entre os reservas do time.