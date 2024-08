Seleção Brasileira jogará em Brasília pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

A capital federal tem data para matar a saudade da Seleção Brasileira. Segundo anúncio feito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, foi escolhido para sediar o confronto entre Brasil e Peru, válido pela 10ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O embate será em 15 de outubro, às 21h45. Cinco dias antes, a Amarelinha visita o Chile.

O torcedor candango voltará a presenciar uma partida da Seleção pela primeira vez em cinco anos. A última vez aconteceu em 2019, em amistoso. Na ocasião, o Brasil venceu o Catar, por 2 x 0, em noite de gols de Gabriel Jesus e Richarlison e de lesão que deixou Neymar de muletas.

O time Canarinho chegou a atuar na cidade dois anos depois, em 2021, quando derrotou a Venezuela por 3 x 0, pela edição seguinte do torneio continental. Em razão da pandemia de covid-19, no entanto, a partida aconteceu sem a presença de público.

Ao anunciar a decisão, a entidade máxima do futebol brasileiro agradeceu o apoio do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, assim como do diretor da Terracap, Gustavo Dias Henrique, e dos administradores do Mané Garrincha. "A cidade cumpre todas as exigências feitas pela CBF para a realização da partida, como centros de treinamentos de alto padrão, rede hoteleira e uma das maiores malhas aéreas para atender torcedores e delegações", diz o comunicado.

Melhorias no Mané

Pela primeira vez desde a reinauguração do estádio, em 18 de maio de 2013, o gramado do Mané passa por processo de revitalização completa. Na semana do dia 12 de agosto, a operação foi iniciada com a remoção de toda a grama. Foi feito, até agora, um nivelamento com auxílio de laser para não haver imperfeições. O plantio começou a ser feito nesta terça-feira (20/8). A precisão aponta que tudo seja concluído nesta sexta-feira (23/8).

Situação nas Eliminatórias

O Brasil vive momento complicado na competição. Dono da sexta posição, a última que garante vaga direta à Copa do Mundo de 2026, somou apenas sete pontos em seis jogos. A campanha é de duas vitórias, um empate e três derrotas. Nas últimas três rodadas, foi derrotado por Uruguai, Argentina e Colômbia, quando o treinador era Fernando Diniz, compartilhado com o Fluminense.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

