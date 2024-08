Rio Open 2025 confirma medalhista de bronze em Paris-2024 Lorenzo Musetti

Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, o italiano Lorenzo Musetti, número 18 do ranking da ATP, teve presença confirmada, nesta quarta-feira, na disputa do Rio Open, que acontecerá entre os dias 15 e 23 de fevereiro. Ele é mais um tenista top-20 a garantir presença no evento. Também estão confirmados Holger Rune (15º) e Alexander Zverev (4º).

"Estou muito animado em voltar ao Rio de Janeiro. Joguei no Rio Open (em 2023) e foi incrível, pude conhecer um pouco da cidade e finalmente ir ao Brasil. Estou muito contente em poder voltar e espero contar com o apoio da torcida, seja em quadra, de casa ou nas redes sociais. Vejo vocês em 2025", afirmou.

Aos 22 anos, Musetti vive um grande momento da carreira. Campeão, em 2022, do ATP 250 de Napoli e do ATP 500 de Hamburgo, o italiano foi neste ano finalista no ATP 250 de Umag e no ATP 500 de Queen's, além de semifinalista em Wimbledon. A principal conquista, porém, foi a medalha de bronze em Paris.

"Com o Musetti confirmado acredito que teremos um dos line-ups mais fortes da história do Rio Open. Ele já teve a experiência de jogar no Rio uma vez e com os ótimos resultados recentes ele tem tudo para voltar como um dos favoritos para levar o título em fevereiro", completou Luiz Carvalho, diretor do Rio Open.

Musetti disputou a edição 2023 do Rio Open. Na ocasião, ele caiu na estreia para o qualifier chileno Nicolas Jarry por 2 sets a 0. A expectativa é que o Rio Open possa anunciar mais grandes nomes do esporte nos próximos dias. Dentre os favoritos está Carlos Alcaraz, campeão de Wimbledon e de Roland Garros.