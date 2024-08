Brasileirão Feminino: Real Brasília se despede com empate contra o Flu

A atacante Katyelle foi a autora do gol do time Aurianil - (crédito: Eduardo Ronque/ Real Brasilia)

Sem chances de classificação às quartas de final da Série A1 do Brasileirão Feminino, o Real Brasília entrou em campo nesta quarta-feira (21/8) contra o Fluminense, pela 15ª e última rodada da primeira fase. O fato, porém, não desanimou as Leoas do Planalto. Apesar do jogo protocolar, partiram para cima das cariocas e largaram na frente. No entanto, cederam o empate por 1 x 1 no Estádio Defelê, na Vila Planalto e fecharam a participação com mais um ponto na conta.

A equipe do Distrito Federal se despede da elite feminina do país com 17 pontos e na 12ª colocação, acima da zona de rebaixamento. O tricolor das Laranjeiras somou 19 e fechou a temporada uma posição acima do Real Brasília. Apesar do alívio pela permanência na Série A1, a campanha chama a atenção para a queda de produção em relação às temporadas passadas. Em 2023, as brasilienses fecharam em 11º, também com 17 pontos, mas uma vitória a mais.

No ano anterior, o Real Brasília fechou a primeira fase em quinto e se credenciou às quartas de final. Caiu para o Corinthians, campeão daquela edição após bater o Internacional. Em 2021, na primeira participação, o time da capital federal foi 10º, com 18 pontos.

Camisa 10 das Leoas, Ju Oliveira foi o destaque no duelo contra o Fluminense. A meia-campista deu assistência para o gol de Katielle no primeiro tempo. Outras chances para o time marcar foram passaram pelos pés dela.

"Eu fiz um primeiro tempo muito bom. O segundo, nem tanto. Em geral, fizemos uma boa partida. Acho que dava para fazer uma assistência e um gol, mas estou feliz com o resultado", contou Ju Oliveira, ao Correio. A camisa 10 analisa que, apesar de terem tido mais lances perigosos, faltou maior trato com a bola.

Em relação ao desempenho da equipe na temporada, Ju exaltou o fato que o Real não esteve na zona de rebaixamento em nenhum momento. "Apesar das dificuldades, como as lesões e desfalques, era mais palpável a gente classificar do que cair. Eu saio com a sensação de que fiz meu dever mas que poderíamos ter passado para as quartas", explicou.

Como foi o jogo

O Real quis mostrar a sede pela vitória logo aos quatro minutos de bola rolando. Pela direita, Ju Oliveira lançou a bola longa até a grande área para Katielle receber. Na tentativa de impedir que a bola chegasse na atacante, a goleira Amanda se atrapalhou e deu oportunidade para a camisa sete da equipe brasiliense abrir o placar.

Porém, as mandantes terem saído na frente, não oprimiu as visitantes, pelo contrário. Após o gol brasiliense, o Flu tomou o domínio da bola e da partida. Mas, mesmo com mais tempo com a bola no pé, as jogadoras tricolores não davam trabalho para a defesa brasiliense. As jogadas de perigo, mesmo com menor posse, ficaram na conta das Leoas.

Apesar da dominância tricolor, quem quase balançou as redes foi o Real, aos 20 minutos. Ju Oliveira avançou pela esquerda e resolveu arriscar com um chute de longe, que precisou que a goleira Amanda espalmasse a bola para evitar a ampliação do placar.

Aos 43 minutos, Ju Oliveira apareceu mais uma vez para causar estresse na equipe visitante. Keke resgatou a bola quase na linha de fundo e mandou para a área. A camisa 10 apareceu no ar para dar a cabeçada, mas a trave impediu o gol.

Logo após a volta para a etapa final, o Flu não esperou nem cinco minutos para empatar a partida. A bola foi lançada na área do Real e, na hora de Carla Nunes fazer a recepção, foi derrubada pela volante Petra Cabrera. A arbitragem marcou pênalti. Na cobrança, a meia-campista tricolor escolheu o lado esquerdo, oposto de Dida, e a bola terminou nas redes.

Ao contrário de como foi para o Real, o gol impulsionou a pressão do Fluminense na partida. A situação da equipe do DF se complicou mais e teve que aguentar forte presença adversária até o final da segunda etapa. Durante os 45 minutos finais, o Real não teve nenhum grande momento de ataque ou chance, o jogo do time ficou todo centralizado na defesa.

Ficha técnica:



Real Brasília 1 x 1 Fluminense - Campeonato Brasileiro Feminino A1



Data: quarta-feira (21/8), às 15h.



Local: Estádio Defelê, Brasília.



Gols: Katielle (4'/ 1ºT), Carla Nunes (4'/ 2ºT)



Cartões amarelos: Hoffmann (técnico), Katielle,



Escalações:



Real Brasília



Dida; Laíne, Carla, Luciana, Maria Dias (Kim); Keké, Petra, Baião; Katielle, Ju Oliveira e Maiara. Técnico: Dedê Ramos



Fluminense



Amanda Coimbra; Naiane, Nath Rodrigues, Yasmin, Sorriso; Cotrim, Carol, Cacau (Kamila); Geovana Alves, Carla Nunes e Milena Barreto (Verônica). Técnico: Hoffmann.

