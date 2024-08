Santos sofre gol no fim, empata com Guarani e deixa liderança escapar

Santos e Guarani empataram por 1 a 1, no Brinco de Ouro, pela 22ª rodada da Série B do Brasileirão - Foto: Raphael Silvestre/GuaraniFC - (crédito: Foto: Raphael Silvestre/GuaraniFC)

Em jogo de pouca inspiração, o Santos empatou com o lanterna Guarani. O Peixe chegou a sair na frente do placar com Escobar, mas sofreu o empate no fim com gol de Anderson Leixe, nesta quarta-feira (21), no Brinco de Ouro, pela 22ª rodada da Série B do Brasileirão. Dessa forma, a equipe santista perdeu a liderança para o Novorizontino, que aproveitou o tropeço do Mirassol para assumir o primeiro lugar.

Veja a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro!

Com o empate, o Santos ficou na segunda colocação com 38 pontos, enquanto o Guarani segue na lanterna com 18. O Peixe volta a campo no próximo sábado (24), às 16h (de Brasília), contra o Amazonas, na Vila Belmiro. Já o Bugre, por sua vez, visita o Botafogo-SP, no domingo (25), no mesmo horário, em Ribeirão Preto (SP), pela 23ª rodada.

Falha no fim custa liderança

Faltou emoção no primeiro tempo. O Santos assustou somente no início da partida em finalização de Julio Furch, mas no restante da etapa inicial praticamente não ameaçou o goleiro Pegorari. O Guarani, por sua vez, foi mais perigoso, principalmente nas investidas com Airton. Assim, o lateral-direito JP Chermont apresentou dificuldades na marcação e cedeu espaços. Porém, o jovem arqueiro Gabriel Brazão salvou o Peixe e manteve o zero no placar.

O Santos precisava da vitória para recuperar a liderança. Assim, o técnico Fábio Carille promoveu mudanças no intervalo, como a entrada de Serginho no lugar de Willian. Apesar das dificuldades, o Peixe abriu o placar aos 23 minutos após uma jogada individual do lateral-esquerdo Escobar, que soltou uma bomba da entrada da área. Dessa forma, o time santista recuou na reta final. O Guarani aproveitou a retranca, cresceu no jogo e arrancou o empate com Anderson Leite, aos 43, de cabeça.

Guarani x Santos

22ª rodada – Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 21/08/2024

Local: Estádio Brinco de Ouro, Campinas (SP)

GUARANI: Pegorari; Pacheco (Heitor, min. 37’/2ºT), Douglas, Matheus Salustiano e Jefferson; Gabriel Bispo (Anderson Leite, min. 32’/2ºT), Matheus Bueno e Luan Dias (Marlon Douglas, min. 32’/2ºT); João Victor (Estevão, min. 46’/2ºT), Airton (Reinaldo, min. 46’/2ºT) e Caio Dantas. Técnico: Alan Aal

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont (Hayner, min. 0’/2ºT), Gil, Jair Paula e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca (Sandry, min. 00’/2ºT), Pedrinho, Willian (Serginho, min. 0’/2ºT) e Guilherme; Julio Furch (Otero, min. 35’/2ºT). Técnico: Fábio Carille

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Alex Dos Santos (SC) e Bruno Muller (SC)

VAR: Rafael Traci (SC)

Gols: Escobar, aos 23′ do 2ºT (0-1); Anderson Leite, aos 43′ do 2ºT (1-1)

Cartões amarelos: JP Chermont, Escobar e Pedrinho (SAN)

