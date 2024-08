Rio acima: gigantes cariocas estão com a bola toda na temporada

Arena da Amazônia, Manaus. Dezessete de janeiro de 2024. O Flamengo goleia o Audax-RJ por 4 x 0 no primeiro jogo oficial da temporada, pelo Estadual, e o técnico Tite dispara: "O Campeonato Carioca atual, na minha opinião, é o mais forte do Brasil. Hoje. Antes, era o de São Paulo. Agora, é o do Rio. É muito difícil". O ex-dono da prancheta da Seleção Brasileira polemizou, feriu o ego dos vizinhos paulistas e virou alvo de deboche. O tempo, porém, o inocentou. Os clubes da Cidade Maravilhosa estão com a bola toda em diferentes aspectos na temporada.

No meio de semana, o Rio de Janeiro se tornou a primeira cidade a emplacar três times nas quartas de final da Libertadores. Embalado, o Botafogo despachou o Palmeiras e enfrentará o São Paulo. Defensor do título, o Fluminense superou o Grêmio para travar novo duelo com o Atlético-MG. Na caça ao tetra continental, o Flamengo salvou-se na altitude contra o Bolívar e terá pela frente o Peñarol. Mas não para por aí.

O país também pode testemunhar um Rio acima na principal disputa do país. Vice-líder da Série A do Brasileirão, o Botafogo pode fechar a rodada novamente na liderança. Para isso, precisa bater o Bahia neste domingo (25/8), às 16h, em Salvador, e torcer para o tropeço do Fortaleza diante do Corinthians no Castelão, no mesmo horário. Correndo por fora, o Flamengo busca se manter na cola dos primeiros colocados. A manutenção da proximidade depende do sucesso contra o Bragantino, às 20h, no Maracanã.

O Fluminense tem objetivos mais modestos no Brasileirão. A ordem do técnico Mano Menezes é estabelecer sequência de vitórias na competição e se distanciar da zona de rebaixamento. Ontem, bateu o Atlético-MG por 2 x 0 no Mineirão, com gols dos colombianos Kevin Serna e Jhon Arias. E por falar em degola, o Vasco está longe dela. Traumatizada pelas quedas à Série B em 2008, 2013, 2015 e 2020, a embarcação cruzmaltina navega em águas mais tranquilas, com possibilidade de classificação à disputa internacional em 2024. Vitória sobre o Athletico-PR na segunda-feira (26/8), às 20h, no confronto direto em São Januário pode ajudar no alcance do objetivo.

Se Botafogo, Flamengo e Fluminense comemoram a presença no round entre os oito melhores times da Libertadores, o Vasco celebra o retorno às quartas de final da Copa do Brasil após nove anos. Adversário do Furacão nos duelos de 29 de agosto e 11 de setembro, o Gigante da Colina não chegava a esse estágio da segunda principal competição do país desde a edição de 2015, quando caiu diante do São Paulo. Campeão em 2011, acumulou vexames, como as eliminações para o ABC (2023), Juazeirense (2022), ambas na segunda fase. Há possibilidade de final contra o arquirrival rubro-negro. Tite e companhia estão do outro lado da chave. Enfrentarão o Bahia e podem ter como pedágio até a decisão Corinthians ou Juventude.

O bom momento dos clubes cariocas respinga na Seleção Brasileira. A prova está na convocação do técnico Dorival Júnior para os duelos contra Equador e Paraguai, em 6 e 10 de setembro, respectivamente, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Dos 23 jogadores chamados, seis atuam no futebol doméstico e quatro estão vinculados aos cariocas. O volante André é o representante do Fluminense. Ex-jogadores de Dorival Jr. no Flamengo, o meia Gerson e o centroavante Pedro são opções para o par de compromissos. Uma das grandes novidades foi o anúncio do atacante botafoguense Luiz Henrique. A segunda contratação mais cara da história do futebol nacional vestirá a Amarelinha pela primeira vez, aos 23 anos.