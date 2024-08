Monsalve garante os três pontos do Grêmio em Criciúma

Grêmio e Criciúma se enfrentaram no Heriberto Hülse. Com um gol de Monsalve, gaúchos levaram a melhor - (crédito: Foto: Reprodução / Premiere)

Monsalve foi o cara na vitória do Grêmio sobre o Criciúma, por 1 a 0, neste domingo, 25/8, no Heriberto Hülse. Afinal, nesta partida pela 24ª rodada da Série A, o apoiador colombiano sobrou em campo. Na defesa, arrumou a marcação fazendo a cobertura ao lateral-esquerdo Reinaldo. No apoio, criou oportunidades se entendendo bem com Cristaldo. E, enfim, aos 40 minutos da etapa final, apareceu na área para concluir, com extrema qualidade o cruzamento de Aravena para fazer o gol e definir a vitória.

A vitória leva os gremistas aos 27 pontos, ultrapassando o Criciúma, que parou nos 25. Ambos estão no meio da tabela.

Início elétrico

O Criciúma entrou para matar. Afinal, antes dos cinco minutos, teve três chances claras, duas na cara do gol com Marquinhos Gabriel (Marchesín salvou) e Bolasie. O Grêmio só passou do meio de campo aos seis minutos. Mas em grande estilo, com Soteldo acertando a trave de Gustavo. Com Renato ajustando a defesa gremista com maior cobertura a Reinaldo, o Grêmio passou a equilibrar. Mas as defesas conseguiram superar os ataques, que não conseguiram chances claras, exceto um chute de longe de Bolasie que passou raspando o gol do gremista Marchesín.

Monsalve garante a vitória do Grêmio

O jogo ficou um pouco mais aberto, pois o Grêmio pressionou a marcação no meio de campo. Com os times focados no ataque, as oportunidades apareceram. Contudo, os homens de frente não estavam felizes nos arremates. A grande oportunidade gremista saiu numa falta cobrada por Reinaldo que o goleiro Gustavo salvou no susto. A boa do Criciúma foi um chute de primeira de Bolasie que Marchesin defendeu. Na reta final, o Criciúma promoveu a estreia de Patrick de Paula, que chegou por empréstimos junto ao Criciúma. O apoiador ex-Botafogo foi discreto.

Assim, neste jogo com muita vontade e suor e pouca eficácia, o jogo parecia seguir rumo ao emopatye em 0 a 0. Contudo, aos 40, Aravena fez boa joigada pela esquerda e cruzou. Monsalve apareceu como elemento-surpresa no meio da marcação. Dominou com técnica incrível. E deu um toquinho na saída do goleiro. Grêmio garantia os três pontos.

CRICIÚMA 0X1 GRÊMIO

Campeonato Brasileiro – 24ª Rodada

Data: 25/08/2024

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho (Dudu, 29’/2ºT), Rodrigo Fagundes, Tobias Figueiredo e Trauco (Ronald, Intervalo); Higor Meritão(Fellipe Matheus, 19’/2ºT), Newton (Patrick de Paula, 29’/2ºT); Marquinhos Gabriel e Marcelo Hermes (Matheusinho, 19’/2ºT); Arthuer Caíke e Bolasie. Técnico: Cláudio Tencatti

GRÊMIO Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Gustavo Martins, 46’/2ºT), Cristaldo (Arezo, 26’/2ºT) e Monsalve (Ronald, 44’/2ºT); Soteldo (Edenílson, 44’/2ºT) e Braithwaite (Arezo, 29’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho

Gols: Monsalve, 40’/2ºT (0-1)

Árbitro: Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu Dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Paulo Renato Moreira Da Silva Coelho (RJ)

Cartões amarelos: Higor Meritão, Marcelo Hermes (CRI); Cristaldo (GRE)

