Candangão Feminio: Defelê teve 14 gols no mesmo dia com dois jogos

O Estádio Defelê, em Brasília, foi palco de duas goleadas no últimos sábado (24/8). O Real Brasília e o Minas Brasília foram as equipes protagonistas na capital federal, pela 3ª rodada do Candangão Feminino. As Leoas do Cerrado bateram o CRESSPOM por 5 a 0, mas a lavada mesmo ficou por conta das Minas em cima do Botafogo-DF, por 9 a 0. Com os resultados da rodada, a equipe azul e verde confirmou a liderança e o Botafogo segue sem pontuar.

Foram as nove vezes em que a rede balançou que fizeram o Minas chegar aos nove pontos na tabela. Na partida disputada pela manhã, o primeiro tempo já foi à favor das mandantes, com três gols, mas o melhor ainda estava por vir. Nos últimos 45 minutos, o desempenho dobrou e as Minas marcaram mais seis. A equipe busca manter o ritmo para superar a posição de vice-campeão, a qual ocupa há cinco edições do Candangão.

O Real, após eliminação do Brasileirão Feminino, está com foco total no torneio local. O time ficou de fora da 2ª rodada por conta do rodízio da competição, mas retornou na busca pela liderança. Assim como as líderes, as Leoas estão invictas, mas estão com seis pontos pois tem um jogo a menos. Pela parte da tarde, após a partida do Minas, o Defelê recebeu o vice-líder que bateu o teceiro colocado, CRESSPOM, por 5 a 0.

Apesar de não ter jogador nenhuma partida e ter sido derrotado por duas decisões de W.O., o Planaltina não é o lanterna da tabela. A equipe rubro-negra não chegou ao número de jogadoras suficientes para entrar em campo e perdeu os dois jogos por 3 a 0, com saldo de gols de menos seis. Contudo, após a goleada por 9 a 0, o Botafogo somou aos menos quatro de saldo, totalizou menos 13 e deixou o Planaltina ultrapassar mesmo sem ter encostado na bola.

Próximos compromissos

As equipes candangas voltaram aos gramados no próximo sábado (31/8). Os dois derrotados da última rodada, jogarão agora como mandantes. Na busca da primeira vitória, o Botafogo receberá o Real Brasília, às 15h, com local ainda à confirmar. O outro jogo está marcado para ser entre CRESSPOM e Planaltina, mas a situação do visitante, assim como foi nos outros dois confrontos que tinha marcado, ainda é indefinida.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.



