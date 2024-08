Brasileirão Feminino: confrontos de volta das quartas começam nesta terça-feira

Após dois empates por 1 a 1 e duas vitórias 2 a 1 de visitantes, as oito equipes ainda na disputa pelo título brasileiro entram em campo pela segunda partida das quartas de final. Corinthians e RB Bragantino abrem novamente a bateria de jogos, mas dessa vez com mando Alvinegro, nesta terça-feira (27/8), às 19h. A quarta-feira (28/8) será dia de rodada dupla. O Palmeiras recebe o Cruzeiro em São Paulo e a Ferroviária tem o Internacional como adversário. Por fim, na quinta-feira (29/8), o São Paulo enfrenta o Grêmio.

O Estádio do Canindé será palco de dois espetáculos do Brasileirão Feminino. Na noite desta terça-feira, o Corinthians mandará a partida contra o Bragantino. Os dois times deixaram para resolver a disputa da vaga na volta, pois o primeiro encontro ficou com o placar final de 1 a 1.

Apesar de as corinthianas serem as favoritas ao título, a Massa Bruta faz uma atuação cheia de surpresas em 2024 e pode se superar mais uma vez. A equipe de Bragança Paulista foi promovida à elite do futebol após ser campeão da Série A2 em 2023 e pode superar o debute da ida às quartas de final, avançando às semis. Porém estará frente a frente com as atuais e maiores campeãs da competição, que não atoa são popularmente conhecidas como As Brabas.

O time do Parque São Jorge esbanja experiência, não só no elenco mas também no histórico. É a oitava passagem do Alvinegro no mata-mata do Brasileirão Feminino, tendo ido até a final e levantado o caneco em cinco delas. Os nomes das integrantes batem com o peso de títulos. Seis das 18 jogadoras que conquistaram a prata na Olimpíada de Paris-2024 vestem a blusa do Corinthians.

A quarta-feira (28/8) vai ser o dia mais movimentado. Palmeiras e Cruzeiro se cruzam às 15h30, mesmo horário que a disputa entre Ferriviária e Internacional. As Palestrinas bateram as Cabulosas na primeira partida, em Belo Horizonte, por 2 a 1. Apesar de a equipe celeste ter tido melhor desempenho, a alviverde saiu na frente com Juliete e Amanda Gutierrez. Vitória Calhau conseguiu diminuir a vantagem no final do jogo para o time mineiro.

Internacional e Ferroviária fizeram a partida dos pênaltis, no empate por 1 a 1. Aos 20 minutos Duda Santos abriu o placar para às Guerreiras Grenás, após a juíza marcar penalidade máxima. No dobro do relógio, aos 40 minutos, a mesma marcação saiu a favor das Coloradas e Priscila deixou tudo igual, para resolver no Estádio Fonte Luminosa.

As disputas de volta das quartas vão se encerrar onde começaram: no Estádio do Canindé. O segundo jogo que o campo irá receber será na quinta-feira (29/8), para definir a última vaga da semifinal. Assim como o Palmeiras, o São Paulo garantiu a vitória fora de casa por 2 a 1, contra o Grêmio. Agora, as Tricolores Gaúchas irão até a capital paulista para encarar a missão de tentar reverter como visitantes.

Corinthians x RB Bragantino

Data: terça-feira (27/8), às 19h.

Local: Estádio do Canindé, São Paulo.

Transmissão: SporTV e Canal GOAT (YouTube)

Escalações prováveis:

Corinthians

Nicole Ramos; Letícia Santos, Daniela Arias, Mariza, Paulinha; Ju Ferreira, Duda Sampaio; Vic Albuquerque; Jaqueline, Gabi Portilho e Milene. Técnico: Lucas Piccinato

Bragantino

Thayla Nobre; Letícias Teles, Stella, Débora; Laís, Lelê, Brenda Pinheiro, Rhay Coutinho, Letícia Pires; Thayslane e Emily. Técnico: Humberto Simão.



Palmeiras x Cruzeiro

Data: quarta-feira (28/8), às 15h30.

Local: Estádio Jaime Cintra, Jundiaí.

Transmissão: TV Globo, SporTV e Canal GOAT (YouTube)

Escalações prováveis:

Palmeiras

Natascha Honegger; Diany, Ingryd, Poliana, Bruna Calderan, Juliete, Isadora Amaral, Dudinha, Yoreli Rincón, Laís Estevam e Amanda Gutierrez. Técnica: Camilla Orlando.

Cruzeiro

Taty Amaro; Ana Clara, Vitória Calhau, Nine, Paloma Maciel; Fernanda Tipa, Rafa Andrade; Camila Ambrózio, Marília; Fabiola Sandoval e Vanessa. Técnico Jonas Urias.

Ferroviária x Internacional



Data: quarta-feira (28/8), às 15h30.

Local: Estádio Fonte Luminosa, Araraquara.

Transmissão: SporTV, TV Brasil e Canal GOAT (YouTube).

Prováveis escalações:

Ferroviária

Luciana; Katiuscia, Rafa Soares, Luana Sartório e Fátima Dutra; Raquel Domingues, Duda Santos, Cris Cavalcante; Micaelly, Lelê e Mylena Carioca. Técnico: Jéssica Lima.

Internacional

Bárbara; Katrine Costa, Isa Haas, Bruna Benites, Tâmara Paranguá; Pati Llanos, Gabi Morais, Isabela Capelinha; Belén Aquino, Letícia Monteiro e Priscila. Técnico: Jorge Barcellos.

São Paulo x Grêmio

Data: quinta-feira (29/8), às 14h45.

Local: Estádio do Canindé, São Paulo.

Transmissão: Canal GOAT (YouTube) e TV Brasil.

Escalações prováveis:

São Paulo

Carlinha; Letícia Alves, Kaká, Ana Alice, Bia Menezes; Robinha, Mariana Santos, Aline Milene, Camilinha, Dudinha; Ariel. Técnico: Thiago Viana.

Grêmio

Lorena; Raíssa Bahia, Mônica Ramos, Tayla, Dani Barão; Jessica Peña, Raquel Fernandes, Dayana Rodríguez; Ludmila Barbosa, Cássia e Giovaninha. Técnica: Thaissan Passos.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.

