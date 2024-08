Pátio Brasil recebe evento de valorização feminina na capoeira

O Pátio Brasil recebe, neste sábado (31/8), das 13h30 às 19h, no Varandão do shopping, a terceira edição do Encontro das Águas, focado na valorização feminina na capoeira, com foco em equidade e respeito.

Além do espaço de celebração, o evento atua como fórum de discussão sobre os desafios enfrentados pelas mulheres no universo da capoeira. Organizadora do Encontro das Águas, Monika Oliveira, conhecida como Mestra Marreca, avalia o tópico como vital diante da forte presença feminina na arte.

"É quase impossível assistir a uma roda de capoeira na qual não haja a presença feminina. Mesmo assim, as mulheres enfrentam os mesmos desafios que em outros espaços da sociedade. Apesar da presença feminina significativa, ainda convivemos com falas e atitudes machistas e sexistas que tentam nos limitar e calar. São poucas as mulheres que rompem essas barreiras diárias e conseguem chegar à maior graduação na capoeira (Mestras)", explica.

Embora tenha o foco na promoção das mulheres na capoeira, a terceira edição do Encontro das Águas também abrirá as portas para homens, simpatizantes e membros da comunidade. Estão previstas rodas de capoeira, palestras e oficinas, apresentações culturais que buscam fomentar um ambiente de aprendizado e troca de experiências.

As inscrições para a terceira edição do evento custam R$ 85, são limitadas e podem ser feitas pela internet (clique aqui para acessar). Mestras capoeiristas estão isentas da taxa.

Serviço

Encontro das Águas (3ª edição)

Local: Varandão do Pátio Brasil Shopping

Data: Sábado, 31 de agosto

Horário: 13h30 às 19h

Inscrições: Clique aqui para acessar

Programação

13h: Recepção dos participantes e distribuição das camisetas do evento

13h30: Abertura do evento com Mestra Marreca - ECB

13h45: 1ª Oficina: Atividade com Mestra Baianinha - ECB

14h25: 2ª Oficina: Capoeira Regional (Perguntas e Respostas) com Mestranda Nega - Ave Branca

15h05: 3ª Oficina: Atividade com Professora Rejane - Candeias/DF

16h: Coffee Break (intervalo)

16h35: 4ª Oficina: Maculelê com Instrutora Caracol - Raízes do Brasil

17h15: Apresentação Agbelas: Experimentação Percussiva AfroBrasileira

17h45: Roda de Capoeira

19h: Encerramento