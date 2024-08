Morre Izquierdo, jogador que sofreu arritmia cardíaca em jogo da Libertadores

Morreu nesta terça-feira (27/8) o zagueiro Juan Izquierdo, de 27 anos, que sofreu uma arritmia cardíaca durante o jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, no dia 22 de agosto. A partida foi entre o time brasileiro São Paulo e o Nacional, do Uruguai, defendido por Izquierdo, no Estádio Morumbi. A informação foi confirmada pelas redes sociais do clube uruguaio.

Con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones, el Club Nacional de Football comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados.



— Nacional (@Nacional) August 28, 2024

Tudo ocorreu ao final da partida, aos 39 minutos do segundo tempo, quando Izquierdo passou mal e caiu no gramado. Rapidamente, jogadores de ambos os times chamaram a equipe médica do estádio para fazer o atendimento e ele foi levado direto para o Hospital Israelita Albert Einstein, que fica nas proximidades do estádio.













O Nacional usou as redes sociais para publicar atualizações do quadro do jogador durante todos os dias de internação e o Hospital também passou a publicar boletins médicos diários sobre o quadro de saúde do jogador

Segundo o último boletim médico divulgado na segunda-feira (26), o jogador estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), dependendo de ventilação mecânica e tinha um "quadro neurológico crítico".

O jogador era casado com Selena e juntos tinham dois filhos, uma menina de dois anos e um bebê, que nasceu duas semanas antes da arritmia cardíaca do jogador. Os pais dele estavam em São Paulo acompanhando Izquierdo no Hospital.

O jogador começou a carreira em 2018, com a camisa do Cerro (URU). Ao longo dos anos, teve passagens por vários clubes do Uruguai como Peñarol, Montevideo Wanderers e Liverpool, até se firmar pelo Nacional.