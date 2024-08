Cônsul uruguaia diz que quadro de Izquierdo é ‘praticamente irreversível’

A situação do zagueiro Izquierdo, do Nacional-URU, está crítica. A cônsul uruguaia Marta Echarte afirmou que a situação do defensor “é praticamente irreversível”. Ela esteve no hospital nesta segunda-feira.

“Estivemos com o presidente do Nacional, Alejandro Balbi, e a família de Juan Izquierdo. A situação é muito delicada, praticamente irreversível e estamos aguardando para ver o que vai acontecer nas próximas 48 horas. O dano cerebral é o que mais nos preocupa agora. Falamos com os médicos e no início era um problema cardíaco, uma arritmia cardíaca, mas depois complicou e houve progressão e envolvimento cerebral, é o que relata o relatório médico. Agora eles estão dando assistência respiratória a ele”, disse à rádio Sport 890, do Uruguai

Ainda nesta segunda-feira (26), o Hospital Albert Einsten divulgou um novo boletim médico sobre o zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional-URU. De acordo com a nova informação, o jogador segue internado, mas com o quadro neurológico em estado crítico. A notícia, afinal, aumenta a tensão sobre a luta pela sobrevivência do atleta, que está na UTI desde a última quinta-feira (22).

O que aconteceu?

São Paulo e Nacional se enfrentaram pelas oitavas de final da Libertadores da América. No jogo disputado no MorumBIS, na última quinta-feira (22), Juan Izquierdo teve uma arritmia cardíaca no gramado. O jogador foi prontamente atendido pelos médicos e encaminhado ao Hospital Albert Einstein. Desde então, segue internado na luta pela vida.

