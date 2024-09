Mercado internacional da bola muda emprego de 5 jogadores brasilienses

Nascido na região de Taguatinga, Endrick já tem um gol marcado em três jogos pelo Real Madrid desde a chegada do Palmeiras, em julho passado - (crédito: Foto: Pierre-Philippe Marcou/ AFP via Getty Images)

O fechamento da janela de transferências em grande parte dos países na Europa e no restante do mundo sacramentou os destinos finais de muitos dos jogadores nascidos no Distrito Federal no futebol internacional.

Enquanto o período para contratações nas cinco grandes ligas do continente (França, Espanha, Alemanha, Inglaterra e Itália) se encerrou na virada de sábado (31/8) para domingo (1º/9), outros tiveram o prazo encerrado no dia seguinte (segunda-feira), como Portugal e Turquia. Nova potência financeira no planeta bola, a Arábia Saudita também só foi capaz de realizar novas operações até o dia dois de setembro.

Entre jogadores mais conhecidos e outros mais longe do radar, muitos nascidos no DF trocaram de clube antes do fim deste prazo. O principal destaque é Endrick.

O homem-gol de 18 anos deixou o Palmeiras em julho passado e estreou pelo Real Madrid com gol no Santiago Bernabéu. Reinier, natural do Guará, fez o caminho inverso: deixou o time Merengue em novo empréstimo rumo ao Granada, também da Espanha.

A dupla composta por Robert Renan e Ângelo Gabriel irá para a Arábia Saudita. Já o atacante Igor Thiago deixou o Club Brugge, da Bélgica. O destino foi o futebol inglês.

A seguir, veja as transferências dos jogadores candangos no futebol internacional:

Endrick

O atacante nascido na região de Taguatinga deixou o Palmeiras em julho, quando completou 18 anos de idade. Transferido ao Real Madrid pelo montante de R$ 330 milhões (60 milhões de euros), Endrick foi deixado no banco de reservas durante a disputa da Supercopa da Europa, vencida pelos Merengues por 2 x 0 diante da Atalanta, da Itália. Porém, o atacante entrou nos minutos finais do segundo jogo da equipe no Campeonato Espanhol, contra o Real Valladolid, e balançou as redes pela primeira e única vez até aqui.



Reinier

Revelado pelo Flamengo em 2019, o meia-atacante de 21 anos nascido no Guará foi vendido após brilhar na Gávea e nas categorias de base da Seleção Brasileira ao Real Madrid, pelo montante de, à época, R$ 136 milhões (30 milhões de euros). Por lá, no entanto, não foi aproveitado e emendou uma sequência de empréstimos. Depois de passar por Borussia Dortmund-ALE, Girona-ESP e Frosinone-ITA, disputará a segunda divisão espanhola pelo Granada, clube da região da Andaluzia. Ao ser apresentado, recebeu uma coroa da nova equipe, em razão do trocadilho com o nome do jogador.

Robert Renan

Nascido em Ceilândia, o zagueiro de 20 anos foi revelado pelo Corinthians em 2022. No ano seguinte, foi vendido ao Zenit, da Rússia, por R$ 62 milhões (10 milhões de euros), em parte do negócio que envolveu a ida de Yuri Alberto ao time paulista. Em 2024, chegou por empréstimo ao Internacional, de Porto Alegre. Já em setembro, contudo, teve o vínculo com o clube gaúcho encerrado pela decisão do clube russo em vendê-lo ao Al-Shabab, da Arábia Saudita. A nova transferência custou R$ 56 milhões (9 milhões de dólares).

Ângelo Gabriel

O atacante de beirada é outro que parte em direção à Arábia Saudita. Revelado pelo Santos em 2021, aos 16 anos, Ângelo foi vendido ao Chelsea por R$ 93 milhões (15 milhões de euros) em julho de 2023. Sem espaço, atuou pelo Strasbourg, da França, por empréstimo. Na temporada seguinte, uma saída já era ventilada, e o atleta acabou cedido em definitivo ao Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo e do ex-técnico do Botafogo, o português Luís Castro. O time saudita desembolsou R$ 143 milhões (23 milhões de euros).

Igor Thiago

O centroavante de 23 anos nascido na região do Gama foi revelado pelo Cruzeiro, em 2020. Dois anos depois, foi vendido ao Ludogorets, da Bulgária, pelo montante de R$ 8,2 milhões (1,32 milhões de euros). Com performances de destaque, foi cedido ao Club Brugge, da Bélgica, por R$ 68,4 milhões (11 milhões de euros). Em terras belgas, o homem-gol viveu o grande momento da carreira até aqui. Brasileiro com mais gols marcados na Europa na temporada 2023/2024, com 29, Igor também foi artilheiro do campeonato nacional, com 18 bolas na rede. As performances o renderam uma ida ao Brentford, da Inglaterra. O brasiliense se tornou no reforço mais caro do clube londrino da primeira divisão inglesa: R$ 205 milhões (33 milhões de euros).

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Guillermo Varela é convocado pela seleção do Uruguai

Guillermo Varela é convocado pela seleção do Uruguai Esportes Flamengo trava Bragantino e segura Matheus Gonçalves

Flamengo trava Bragantino e segura Matheus Gonçalves Esportes Cristiano Ronaldo imita Messi em seu canal, que atinge marca histórica no YouTube

Cristiano Ronaldo imita Messi em seu canal, que atinge marca histórica no YouTube Esportes Técnico da Holanda barra atleta que acertou com clube saudita: ‘História encerrada’

Técnico da Holanda barra atleta que acertou com clube saudita: ‘História encerrada’ Esportes Internacional rejeita oferta de R$ 43,5 milhões da Turquia pelo atacante Wesley

Internacional rejeita oferta de R$ 43,5 milhões da Turquia pelo atacante Wesley Esportes Estádio do Flamengo: dirigente prevê gasto acima de R$ 2 bilhões