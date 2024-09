Folga e trabalho: veja como os times aproveitam a pausa da Data Fifa

A sequência insana imposta pelo calendário do futebol nacional faz toda e qualquer parada ser muito comemorada pelas equipes do país. Nos primeiros dias de setembro, os compromissos das seleções na Data Fifa proporcionou um valioso período sem partidas na agenda dos 20 clubes envolvidos na Série A do Campeonato Brasileiro. O espaço na agenda deu tempo para ser usado em folgas ou em uma preparação mais intensa para alcançar os objetivos.

Cada um dos clubes da elite do futebol verde e amarelo organizou de uma maneira específica o período entre 10 e 14 dias sem compromissos. De um lado da balança, o Botafogo optou por uma extensa folga. Por outro lado, equipes como o Juventude seguem atoladas pela sequência de jogos por várias competições simultâneas e conseguiram, no máximo, dias de pausa isolados enquanto as seleções tomam o protagonismo do calendário.

Em ampla maioria, as equipes variaram entre dois e três dias de descanso aos jogadores logo no início da Data Fifa. A quarta-feira (4/9) e a quinta-feira (5/9) foram escolhidas pela ampla maioria dos times nacionais como data de reapresentação para a retomada dos trabalhos nos centros de treinamentos. O Correio levantou como os clubes do Brasileirão organizaram o planejamento do período sem partidas nas agendas. Veja, também, quando cada agremiação volta aos gramados.

Folgas na Série A na Data Fifa

Athletico-PR

O elenco do Furacão usufruiu de três dias de folga desde o último compromisso do time na Série A do Campeonato Brasileiro. A reapresentação e o reinício dos treinos ocorreu nesta quinta-feira (5/9).

Próximo jogo: Vasco, na quarta-feira (11/9), pela Copa do Brasil.

Atlético-GO

Mal das pernas no Brasileirão, o Dragão optou em uma longa preparação na Data Fifa. O time rubro-negro folgou na segunda-feira (2/9) e retomou os treinos no dia seguinte. Ao todo, serão 11 dias de trabalho.

Próximo jogo: Vitória, em 14 de setembro, pelo Brasileirão

Atlético-MG

Após vencer o Grêmio de virada, o elenco do Galo folgou por dois dias. Na quarta-feira (4/9), o grupo voltou ao CT de olho nos compromissos da sequência de temporada da equipe mineira.

Próximo jogo: São Paulo, na quinta-feira (12/9), pela Copa do Brasil

Bahia

Também com jogo da Copa do Brasil no calendário, o Tricolor de Aço descansou por dois dias. Na quarta-feira (4/9), o grupo retomou as atividades sob o comando do técnico Rogério Ceni.

Próximo jogo: Flamengo, na quinta-feira (12/9), pela Copa do Brasil

Botafogo

Líder do Brasileirão, o Glorioso tem mais tempo na agenda e optou por dar uma semana de descanso aos jogadores. A volta do alvinegro ao trabalho será apenas no domingo (8/9).

Próximo jogo: Corinthians, em 14 de setembro, pelo Brasileirão

Bragantino

Como também tem apenas o Brasileirão na agenda até dezembro, o Massa Bruta aposta na recuperação para se reerguer. O time paulista está de folga até sexta-feira (6/9), quando reabre a preparação.

Próximo jogo: Grêmio, em 15 de setembro, pelo Brasileirão

Corinthians

O Timão manteve o padrão dos adversários na Copa do Brasil e parou por dois dias. A reapresentação do elenco alvinegro ocorreu na quarta-feira e a equipe já trabalha no centro de treinamento.

Próximo jogo: Juventude, na quarta-feira (11/9), pela Copa do Brasil

Criciúma

O Tigre organizou um planejamento diferente dos rivais. A equipe catarinense folgou no domingo (1ª/9), trabalhou ao longo de toda a semana e fará uma nova entre sexta-feira (6/9) e segunda-feira (9/9).

Próximo jogo: Palmeiras, em 15 de setembro, pelo Brasileirão

Cruzeiro

A Raposa deu três dias de folga para o elenco na largada da Data Fifa. O time azul voltou ao centro de treinamento nesta quinta-feira (5/9) para uma sequência de atividades.

Próximo jogo: São Paulo, em 15 de setembro, pelo Brasileirão

Cuiabá

Como cumpriu partida atrasada do Brasileirão, o Dourado não teve tempo de dar folga aos jogadores. O time não confirmou se haverá pausa nos trabalhos antes do próximo compromisso.

Próximo jogo: Internacional, em 16 de setembro, pelo Brasileirão

Flamengo

Desgastado, o elenco rubro-negro parou por três dias e retomou os trabalhos nesta quinta-feira (5/9). No domingo (8/9), a equipe poderá descansar mais um dia antes de focar de vez na preparação.

Próximo jogo: Bahia, na quinta-feira (12/9), pela Copa do Brasil

Fluminense

O tricolor organizou o tempo livre de maneira diferente dos rivais: o elenco folgou na segunda (2/9), trabalha entre terça (3/9) e sexta-feira (6/9) e desfrutará de nova pausa no fim de semana.

Próximo jogo: Juventude, em 15 de setembro, pelo Brasileirão

Fortaleza

O Leão do Pici é uma das equipes com maior quilometragem rodada no ano. Por isso, parou três dias e voltou aos treinos na quarta-feira (4/9) de olho em compromisso adiado da primeira divisão.

Próximo jogo: Internacional, na quinta-feira (11/9), pelo Brasileirão

Grêmio

Com o Brasileirão solitário no calendário, o tricolor gaúcho manteve o padrão de parar por três dias seguidos. A reapresentação do grupo de jogadores ocorreu na quinta-feira (5/9).

Próximo jogo: Bragantino, em 15 de setembro, pelo Brasileirão

Internacional

Outro time com somente a Série A pela frente, o Colorado folgou três dias e retornou na quinta-feira (5/9) para um período consecutivo de quatro dias de treinamentos antes de voltar a campo.

Próximo jogo: Fortaleza, na quinta-feira (11/9), pelo Brasileirão

Juventude

Com a Data Fifa interrompida por um jogo atrasado, o Jaconero manteve a sequência de treinos. Como tem Copa do Brasil pela frente, a equipe gaúcha fará, no máximo, pausas pontuais.

Próximo jogo: Corinthians, na quarta-feira (11/9), pela Copa do Brasil

Palmeiras

De olho em arrancada pelo título brasileiro, o alviverde optou por uma folga dupla na segunda (2/9) e na terça-feira (3/9). Na quarta-feira (4/9), os trabalhos foram retomados visando a sequência do ano.

Próximo jogo: Criciúma, 15 de setembro, pelo Brasileirão

São Paulo

O tricolor paulista também apostou em três dias de sombra e água fresca na largada da Data Fifa. A equipe do Morumbi voltou aos trabalhos na quinta-feira (5/9).

Próximo jogo: Atlético-MG, na quinta-feira (12/9), pelo Brasileirão

Vasco

De olho na Copa do Brasil, o cruzmaltino optou pela mesma sequência de folgas. A equipe descansou entre segunda (2/9) e quarta-feira (4/9) e voltou a ver a cor da bola na quinta-feira (5/9).

Próximo jogo: Athletico-PR, na quarta-feira (11/9), pela Copa do Brasil

Vitória

Na intensa luta contra o rebaixamento, o Leão descansou na segunda (2/9) e na terça-feira (3/9). Os trabalhos foram retomados na quarta-feira (4/9), com direito a jogo-treino marcado para sábado (7/9).

Próximo jogo: Atlético-GO, em 14 de setembro, pelo Brasileirão