Capital contrata o zagueiro Richardson, capitão e ídolo do ABC-RN

O zagueiro e capitão do ABC ultrapassou a marca de 150 jogos com a camisa do time potiguar no mês passado - (crédito: Rennê Carvalho/ABC F.C.)

Representante do Distrito Federal na Copa do Brasil, Copa Verde e Série D do Campeonato Brasileiro em 2025, o Capital começa a pinçar reforços depois dos encerramentos da primeira fase da Série C e das quartas da última divisão. O Correio Braziliense apurou que o Richardson, zagueiro-capitão do ABC e autor do primeiro gol do time potiguar na vitória por 3 x 1 contra a Aparecidense na fuga do rebaixamento, vestirá a camisa da equipe candanga na próxima temporada. O jogador tem acordo firmado. A diretoria do vice-campeão candango se esquiva.

Richardson tem 32 anos. O beque disputou todos os 36 jogos do ABC em 2024 e fez dois gols. Balançou a rede contra o Força e Luz em janeiro pelo Estadual e balançou a rede na vitória por 3 x 1 contra o Aparecidense no último dia 24 pela última rodada da Série C.

Embora tenha nascido em Natal, Richardson iniciou no futebol em São Paulo nas categorias de base do Desportivo Brasil. Trabalhou no Santa Cruz-RN e passou pelo futebol do Centro-Oeste por Grêmio Anápolis-GO e Dom Bosco-MT. No futebol nordestino, Richardson também passou por América-RN, Alecrim, Campinense, Ferroviário, ABC e Náutico.

O reforço do Capital virou uma das referências do ABC na campanha do acesso para a Série C em 2022. O time potiguar ascendeu como vice-campeão da terceira divisão. Todos os títulos de Richardson foram no ABC: o bicampeonato potiguar em 2020 e em 2022, a Copa Cidade de Natal nos mesmos anos e a Copa Rio Grande do Norte em 2020. Ele também exibe no currículo a Copa Fares Lopes na temporada de 2022 pelo Ferroviário-CE.