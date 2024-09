Copa do Mundo de Futsal: Brasil tem histórico quase perfeito na fase de grupos

Seleção Brasileira será membro do Grupo B durante a Copa do Mundo do Uzbequistão, ao lado de Tailândia, Croácia e Cuba. - (crédito: Leto Ribas/CBF)

Um dos grandes expoentes das quadras ao redor do mundo, a Seleção Brasileira de futsal lutará, durante a estreia da Copa do Mundo da modalidade, às 9h30 deste sábado (14/9), contra Cuba, em solo uzbeque, com transmissão da CazéTV, do Sportv e do Globoplay, para manter um dado invejável quando o assunto é performance durante a fase de grupos.

A equipe mais vezes campeã mundial, com cinco taças, é também uma das mais assíduas no torneio disputado pela primeira vez em 1982. Não à toa, esteve presente em todas as edições. Acontece que, durante todas as 12 participações nas fase de grupos, disputou 37 partidas, e foi derrotada apenas uma vez, segundo levantamento do Correio. Nas outras 36, deixou a quadra como vencedora.

O único revés veio justamente na primeira edição do Mundial organizado pela Fifa, em 1989. Àquela altura, o Brasil já era bicampeão da categoria, com os títulos em 1982 e 1985. Por conta da relações existentes entre CBF e a principal entidade do mundo da bola, porém, apenas os cinco títulos posteriores são contabilizados (1989, 1992, 1996, 2008 e 2012). Naquela ocasião, foi derrotada por 3 x 2, diante da Hungria. Porém, venceu Arábia Saudita (8 x 0) e Espanha (4 x 1).

Nas outras participações, os brasileiros sequer sentiram o gosto da derrota na fase de grupos. Em 1982, na estreia, venceu Argentina (5 x 0), Costa Rica (14 x 0), Tchecoslováquia (4 x 1) e Uruguai (5 x 1). Naquela edição, eram quatro jogos durante a fase inaugural.

Em 1985, venceu Argentina (11 x 0), Holanda (16 x 0) e Japão (15 x 1). Três anos depois, na última versão do torneio organizado pela antiga Federação Internacional de Futebol de Salão (FIFUSA), foi superior a Japão (29 x 1), Estados Unidos (12 x 0) e Tchecoslováquia (11 x 1).

Na segunda edição organizada pela Fifa, em 1992, derrotou Austrália (3 x 0), Costa Rica (15 x 1) e Bélgica (5 x 0). Quatro anos mais tarde, fez de vítima Bélgica (5 x 2), Cuba (18 x 0) e Irã (8 x 3). Em 2000, venceu Guatemala (29 x 2), Cazaquistão (12 x 1) e Portugal (4 x 0). Em seguida, foi a vez de Austrália (10 x 0), Tailândia (9 x 1) e República Tcheca (4 x 1).

Na copa do Mundo disputada no Brasil em 2008, ano do quarto título verde-amarelo na era Fifa e sexto no total, venceu Japão (12 x 1), Ilhas Salomão (21 x 0) e Rússia (7 x 0). Em 2012, na edição da última taça conquistada até hoje, superou Japão (4 x 1), Líbia (13 x 0) e Portugal (3 x 1).

Após mais quatro voltas da Terra em torno do Sol, registrou mais vitórias contra Ucrânia (3 x 1), Austrália (11 x 1) e Moçambique (15 x 3). Já na última edição, em 2021, venceu Vietnã (9 x 1), República Tcheca (4 x 0) e Panamá (5 x 1).

Dessa vez, tem tudo para registrar mais três vitórias e avançar ao mata-mata com a liderança, sem muitas dificuldades. Membro do Grupo B, o Brasil terá a concorrência de Cuba, Croácia e Tailândia. Primeira colocada no ranking de seleções da Fifa, a Seleção garantiu a vaga à Copa com o título da Copa América 2024, conquistado sobre a Argentina.

O rival mais forte do grupo é a Tailândia, vice-campeã da Copa da Ásia, nono lugar no ranking mundial e treinada pelo espanhol Miguel Rodrigo. Quinta colocada em 2000 e com duas participações, a Croácia está de volta pela primeira vez desde o ano em questão. É a 16ª melhor seleção do planeta.

Cuba é a pior ranqueada pela Fifa entre as participantes, com a 78ª posição. Classificada como vice-campeã da Concacaf, participa da copa pela sexta vez. Portanto, deverá ser a presa mais fácil para a Canarinho. As próximas partidas brasileiras acontecerão na terça-feira (17/9), às 12h, contra os croatas; e na sexta-feira (20/9), às 9h30, diante da equipe tailandesa.



"O título nos escapou em duas Copas. Não podemos deixar isso acontecer de novo. Temos que colocar o Brasil onde ele pertence: o topo do pódio", disse o ala e capitão da equipe Dyego, à Fifa. "Dessa vez tivemos um time mais estruturado, nossos jogadores estão mais habituados a jogar uns com os outros", complementou ele.

Veja os 14 convocados do Brasil para o Mundial:

Goleiros: Guitta (Ukhta-RUS), Diego Roncaglio (Anderlecht-BEL) e Willian (Norilsk Nickel-RUS);



Fixos: Marlon (ElPozo-ESP), Neguinho (Palma-ESP) e Lucas Gomes (Magnus Sorocoba);



Alas: Dyego Zuffo (Barcelona-ESP), Leandro Lino (Magnus Sorocaba), Felipe Valério (ElPozo-ESP), Arthur (Benfica-POR), Marcel (ElPozo-ESP) e Marcênio (Jaraguá);



Pivôs: Ferrão (Semey-KAZ), Pito (Barcelona-ESP) e Rafa Santos (ElPozo-ESP).

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

