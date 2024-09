Quem é Gabriely Miranda, esposa do jogador Endrick

Gabriely ganhou notoriedade após assumir o relacionamento com o atleta e sempre marcou presença nos jogos do marido - (crédito: Reprodução/Instagram (@gabrielymiiranda))

Endrick, atacante brasileiro do Real Madrid, de 18 anos, se casou com Gabriely Miranda, de 21 anos. O anúncio da união do casal foi feito na manhã desta segunda-feira, 16, nas redes sociais. Os dois, que começaram a namorar no ano passado, atualmente moram na Espanha, onde Endrick joga no Real Madri.

A mulher do jogador de futebol trabalha como modelo e influenciadora digital, acumulando mais de um milhão de seguidores no Instagram. Lá, ela compartilha seu dia a dia, conteúdos com o marido e dicas de beleza e auto cuidado.

Gabriely ganhou notoriedade após assumir o relacionamento com o atleta e sempre marcou presença nos jogos do marido. Seja no Real Madrid ou no Palmeiras - clube anterior do atacante - ela sempre demonstra seu apoio ao marido nas partidas.

O casal usa suas redes sociais para mostrar sua fé. Os dois são membros da Igreja Batista e compartilham sua rotina de devocionais.

Além de sua carreira na internet, Gabriely também cursa nutrição. "É uma das minhas paixões e pretendo integrar ao trabalho que venho fazendo nas redes sociais", disse em entrevista à Caras.