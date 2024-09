Mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil serão sorteados nesta sexta

A CBF anunciou nesta quarta-feira que fará o sorteio dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil na sexta. O evento está marcado para as 14 horas na sede da entidade, no Rio de Janeiro, com transmissão pelo canal da confederação no YouTube.

Os dois confrontos das semifinais terão Vasco x Atlético-MG e Flamengo x Corinthians. O sorteio definirá quais times vão decidir em casa. As datas-base dos jogos de ida e volta são 2 e 17 de outubro, respectivamente.

Todos os quatro semifinalistas já levaram o troféu da competição de mata-mata. Entre eles, o Flamengo é o maior campeão, com quatro conquistas (1990, 2006, 2013 e 2022). O Corinthians, rival do carioca na disputa pela vaga na final, faturou o título três vezes, em 1995, 2002 e 2009.

Do outro lado da chave, o Atlético-MG se sagrou campeão por duas vezes, em 2014 e 2021, enquanto o Vasco tem apenas uma conquista, obtida em 2011.