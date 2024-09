Copa Brasília de Vôlei começa nesta sexta-feira (20)

A capital federal sedia mais uma Copa Brasília de Vôlei, a partir desta sexta-feira (20/9). As partidas serão realizadas no Ginásio Sesi Taguatinga Norte, casa da equipe candanga Brasília Vôlei. A categoria feminina conta com quatro equipes e é uma parceria do torneio brasiliense com o Campeonato Mineiro, com um time de Brasília e três de Minas Gerais. Já pelo masculino, o time de Taguatinga tem como rivais o Goiás e o Neurologia Ativa.

O time masculino do Brasília Vôlei abre as portas para as disputas, nesta sexta-feira à partir das 15h, contra o Neurologia Ativa. Pelo feminino, as campeãs da Superliga, do Minas, enfrentam o Mackenzie, às 17h30. As meninas do Brasília Vôlei entram em quadra em seguida, às 20h, contra o Praia Clube.

A competição se encerra no domingo (22/9) e o time que conquistar mais vitórias se sagra campeão. O Praia Clube é o atual vencedor, na categoria feminina, pela edição de 2023. As equipes estão em pré-temporada e a Copa Brasília serve como aquecimento para a Superliga Feminina, que começa a pouco menos de um mês, em 16 de outubro.

O Brasília Vôlei Feminino inicia a temporada 2024/25 na tentativa de deixar para trás o aperto que passou na anterior. A equipe quase foi rebaixada para a segunda divisão da Superliga, ficou na 10ª colocação, a uma vaga acima das duas rebaixadas. Já o time masculino não conseguiu a promoção e este ano joga novamente a segundona.

O Mackenzie terá a chance de testar a temperatura da água antes de cair de cabeça. O time de Belo Horizonte retornou nesta temporada para a elite do voleibol e poderá fazer um "test drive" com adversários reecontrará à frente.

Tabela de jogos da Copa Brasília:

Feminino

Sexta-feira (20/9)

17h30- Minas x Mackenzie

20h- Praia Clube x Brasília Vôlei

Sábado (21/9)

17h- Praia Clube x Mackenzie

19h30- Minas x Brasília Vôlei

Domingo (22/9)

13h30- Brasília Vôlei x Mackenzie

16h- Minas x Praia Clube

Masculino

Sexta-feira (20/9)

15h- Brasília Vôlei x Neurologia Ativa

Sábado (21/9)

14h30- Goiás x Neurologia Ativa

Domingo (22/9)

10h30- Brasília Vôlei x Goiás

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.