Segundinha 2024: Quarta rodada termina com vitórias de favoritos

A configuração das semifinais da Segundinha, a série B do Candangão, começa a tomar forma. Após o encerramento da quarta rodada de sete totais da primeira fase do torneio, na última quinta-feira (19/9), quatro equipes destoam das demais na tabela de classificação: Sobradinho, Taguatinga, Legião e SESP Brasília. Nas respectivas últimas apresentações, todos venceram.

No entanto, são os três primeiros que continuam como absolutos na caminhada pela promoção à elite. O trio venceu as quatro partidas disputadas até aqui. O líder, Leão da Serra, é quem mais tem se destacado, através da quantidade de gols marcados.

Por enquanto, são 26 bolas na rede. Em média, são incríveis 6,5 gols por partida. Na apresentação mais recente, derrotou o GREVAL por 6 x 0. Foi a terceira goleada em quatro partidas.

O Taguatinga também caminha forte em direção ao retorno à primeirona após o rebaixamento em 2023. Segundo colocado, marcou vinte vezes e sofreu apenas um gol. No encerramento da quarta rodada, também venceu. No estádio Serejão, aplicou 4 x 0 sob o Botafogo-DF.

O Legião, que, conforme adiantado pelo Correio, venceu o Luziânia por 1 x 0 na abertura da quarta sequência de partidas, caiu da primeira para a terceira posição após as vitórias dos dois rivais citados anteriormente. No entanto, só fica atrás no saldo de gols. Apesar de ter menos bolas na rede a favor (15) tem a melhor defesa do torneio até aqui. O Leão do Rock é o único a ainda não ter sido vazado.

Apesar de não ter os mesmos números, o SESP Brasília, antigo Samambaense, também se aproxima cada vez mais de um espaço entre os classificados. Quarto colocado, com nove pontos, se perpetua no pelotão de cima. O quinto, Luziânia, tem apenas três pontos. Das quatro partidas, a equipe de Samambaia venceu três, e perdeu uma. O revés veio diante do Igrejinha, único representante do entorno do DF no torneio. Na última rodada, venceu o Riacho City por 3 x 0.

O trio presente na parte de baixo da tabela continua, entretanto, zerado. Nenhum entre GREVAL (6º), Botafogo-DF (7º) e Riacho City (8º) conseguiu somar pontos, a apenas três jogos do fim da primeira fase.

O destaque negativo fica com o time de Riacho Fundo. Até o momento, foram 23 gols sofridos e nenhum marcado. O alvinegro marcou apenas uma vez, enquanto sofreu 15. O time de Valparaíso é outro sem gols pró, mas sofreu menos. Foram 13 bolas nas próprias redes. Vale ressaltar, além disso, que, em caso de qualquer pontuação por parte do SESP Brasília na próxima rodada, todos os três últimos colocados estarão eliminados caso percam os respectivos compromissos.

Próxima rodada

A rodada de número cinco trará um confronto direto na competição. O líder Sobradinho e o terceiro colocado Legião vão se enfrentar com uma eventual queda de invencibilidade para um dos lados em jogo. A bola rola às 10h30 deste domingo (22/9), no Defelê. A equipe que vencer estará classificada, caso o SESP Brasília perca pontos.

Às 18h do mesmo dia, o Luziânia recebe o Riacho City no estádio Serra do Lago. O Igrejinha quer vencer para chegar mais perto e secar o SESP Brasília, com uma aproximação ao quarto colocado em mente. A Onça Pintada corre atrás dos primeiros pontos.

Às 15h de segunda-feira (23), o Botafogo-DF recebe o GREVAL no estádio Abadião, em Ceilândia, em mais um confronto na segunda metade da tabela. O embate pode gerar os primeiros pontos para uma das duas equipes.

No encerramento da rodada, às 15h30 do mesmo dia, SESP Brasília e Taguatinga se encontram no estádio Serejão, em Taguatinga. O time de Samambaia pode manchar o histórico perfeito do adversário com a terceira vitória no torneio até aqui. O Águia com uma vitória, estará classificado.

