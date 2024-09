Único gol de Memphis em estreia por clubes foi em um 21 de setembro

Oito dos 33 jogadores do Corinthians neste ano são estrangeiros. Eles são minoria, mas têm feito a diferença. Os números comprovam isso. Levantamento do Correio constatou a participação dos talentos importados em 43,47% dos gols do time nesta temporada. Ou seja, balançaram as redes ou serviram companheiros em 30 das 69 subidas efetivas da equipe em 55 partidas. Há perspectiva de upgrade nos índices, sobretudo com a iminente estreia do gringo mais badalado pela Fiel. Em São Paulo desde 11 de setembro, o holandês Memphis Depay será relacionado para a partida contra o Atlético-GO, neste sábado (21/9), às 16h, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

Memphis não costuma marcar em estreias. A única vez em que vazou a defesa adversária em debute foi justamente em 21 de setembro, quando marcou dois dos oito da goleada sobre o VVSB Noordwijkerhout, pela segunda rodada da Copa da Holanda 2011/2012. No primeiro jogo com a camisa do Barcelona, deu assistência para Piqué no 4 x 2 contra a Real Sociedad.

O duelo contra a equipe goiana é o terceiro do Corinthians desde a chegada de Memphis. O atacante de 30 anos não esteve à disposição do técnico Rámon Díaz na derrota por 2 x 1 para o Botafogo, no Rio, pelo Brasileirão, e nem na vitória por 2 x 0 sobre o Fortaleza, pela Copa Sul-Americana. O primeiro holandês a vestir a camisa do segundo clube mais popular do Brasil sequer viajou para os compromissos longe da capital paulista. Motivo: focou em acelerar as atividades para não postegar a estreia. Inclusive, treinou sábados e domingos para recuperar a forma física. O último jogo oficial do camisa 94 alvinegro havia sido em 10 de julho, na derrota da Laranja para a Inglaterra, por 2 x 1, pela semi da Eurocopa.

O jogador, avaliado em 10 milhões de euros (cerca de R$ 61 milhões na cotação atual), não está no auge físico, o que coloca em dúvida a escalação dele no time titular. A tendência é de que o ex-Barcelona, Atlético de Madrid e Manchester United inicie a partida no banco de reservas. Assim como no duelo contra o Fortaleza no meio de semana, o Corinthians deve ter uma dupla de ataque, com Yuri Alberto e Ángel Romero.

Memphis seria opção para o segundo tempo. As características dele permitem à comissão técnica explorá-lo em diferentes funções. No esquema 4-4-2, seria um segundo atacante com liberdade para buscar o jogo e criar espaços para tabelas e passagens de companheiros. Na formação 4-2-3-1, poderia ser referência. Porém, o mapa de calor dele na Euro-2024 mostra um jogador mais confortável na ponta-esquerda.

"Durante a carreira, já joguei de 10 e de atacante. Sou um 9,5, posso jogar na esquerda, posso jogar por trás do atacante. Sou um jogador criativo, gosto de jogar entrelinhas. Vamos ver como encaixa. Quero começar a marcar gols, criamos muitas oportunidades e quero me aproveitar disso para marcar gols e criar oportunidades para a equipe", comentou na apresentação.

O "Efeito Memphis" fez com que os sócios-torcedores do Corinthians esgotassem os ingressos para o duelo contra o Atlético-GO antes da abertura das vendas gerais. Há expectativa de quebra de recorde de bilheteria. O maior público do ano foi no empate por 2 x 2 com o São Paulo, em junho, diante de 45.747 pagantes. O jogo de maior adesão da arena de Itaquera foi da vitória alvinegra por 2 x 1 sobre o tricolor pelo duelo de ida da Copa do Brasil do ano passado, com presença de 45.747 torcedores.

Memória

Ontem, Memphis chegou à concentração com a camiseta da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians. Talvez tenha se inspirado em outras contratações badaladas. Ronaldo Fenômeno fez a alegria do povo com o gesto, quando foi apresentado antes de brindar o clube com os títulos do Paulistão e da Copa do Brasil de 2009. O Fenômeno estreou em 4 de março, no 2 x 0 sobre o Itumbiara-GO, pela Copa do Brasil, mas marcou no jogo seguinte, no clássico contra o Palmeiras pelo Estadual. O gol de cabeça evitou a derrota no Dérbi e levou o alambrado do Estádio Prudentão abaixo na comemoração com a torcida.

Carlos Tevez também foi populista na chegada em dezembro de 2004. O argentino não balançou as redes na estreia e deixou a primeira comemoração para o terceiro jogo, na vitória por 2 x 0 sobre a Inter de Limeira, pelo Paulistão. Embora não seja bem quisto, Alexandre Pato foi a última contratação badalada a estrear com gol. Em 3 de fevereiro, o paranaense fechou a conta do 5 x 0 diante do Oeste, pelo Estadual. O paraguaio Paolo Guerrero precisou de sete partidas para anotar o primeiro pelo Timão. Adriano Imperador mostrou entrosamento após quatro compromissos.