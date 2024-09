Palmeiras vence o Vasco em reencontro com o Mané Garrincha

Após 603 dias, o Palmeiras retornou a capital federal, neste domingo (22/9), e bateu o Vasco da Gama pela 27ª rodada do Brasileirão. Em uma partida acirrada no Estádio Mané Garrincha, pelo placar de 1x0 para a equipe alviverde, os torcedores festejaram diante do gol de Flaco López, proveniente da falha do atacante cruzmaltino.

O time permanece invicto nas últimas seis rodadas, com cinco vitórias consecutivas no Brasileirão.

Em uma tarde marcada pela seca e a baixa umidade na capital federal, a equipe alviverde demonstrou mais ímpeto nos primeiros minutos ao chegar dentro da grande área com Felipe Anderson pela esquerda. O Palestra administrava e controlava o meio campo, acionando Flaco Lopez e Felipe Anderson, o responsável por conduzir e ocasionar um “calor” na defesa vascaína.

Em contrapartida, o Gigante Da Colina, com Hugo Moura e Sforza mantinham estabilidade para o meio campo do Vasco, com o propósito de interligar as extremidades, alcançando os laterais Piton e Paulo Henrique. Apesar de chegar nas proximidades da grande área algumas vezes, o Gigante da Colina não passava perigo para defesa do Palmeiras nos 20 primeiros minutos.

Até os 30 minutos, Palmeiras apostava nos contra-ataques acionando novamente Felipe Anderson. No entanto, o sistema defensivo de Rafael Paiva foi superior ao se postar bem e interceptar bolas, contando com os desarmes de Paulo Henrique e os cortes de Maicon. Contudo, foi só esperar a equipe cruzmaltina bobear momentaneamente para abrir o placar.

Em um erro individual, partindo da parte ofensiva, o ponta Rayan recebe a bola próximo ao meio campo e ao tentar retornar a bola para a defesa, o ponta erra o passe e entrega um presente nos pés de Flaco Lopéz, que domina e bate no canto inferior esquerdo de Léo Jardim, sem chances para o paredão cruzmaltino. 1 x 0 para o Palmeiras.

O Vasco contou com bastante apoio da torcida, que permaneceu cantando após o gol sofrido. Se consolidando na parte ofensiva do campo, o Vasco contou com David e Payet para chegar próximo ao gol. David costurando o jogo pelo meio, conseguiu uma finalização de longa distância e Payet cadenciava o jogo no meio, tentando infiltrações no sistema defensivo palestrino e cruzando na área buscando a cabeça de Vegetti.

Nos minutos finais da primeira etapa, o Palmeiras sufocou o Vasco incessantemente. Com finalizações de Felipe Anderson, Maurício e Raphael Veiga na trave, a equipe alviverde chegou muito próxima a ampliar o marcador. Após esta bola na trave, o juiz apitou e encerrou o primeiro tempo, no qual foi evidentemente superior da equipe palestrina.









Segundo tempo

No pontapé inicial da segunda etapa, o Vasco manteve a posse de bola, porém sendo pressionado constantemente com a marcação alta da equipe de Abel Ferreira. O Palmeiras voltou a ameaçar o gol adversário com uma jogada incisiva de Richard Ríos na área cruzmaltina, Flaco Lopez em dois lances, ao receber um cruzamento e tentar uma bicicleta, carimbando o travessão e em um lance cara a cara, no qual Léo Jardim fechou o ângulo e defendeu.

A partida começou a ficar disputada, com duas equipes de forma célere com o propósito de gol, apostando na velocidade e na força física, visto que aconteceram contra ataques seguidos para os dois lados. Na vez do cruzmaltino, Payet recebeu pela esquerda e puxou para o meio tentando uma finalização a longa distância para defesa de Weverton.

Em uma bola conduzida pela direita, e cruzada na área, a bola bate na mão do lateral do Palmeiras e o juiz marcou falta fora da área. Após o VAR confirmar que o toque foi dentro da área, o árbitro foi chamado para rever o lance e anulou qualquer possibilidade de pênalti. Vegetti tomou cartão amarelo por reclamação e a torcida vascaína proferiu xingamentos contra o árbitro devido a não marcação do pênalti.

A entrada de Philippe Coutinho animou a torcida, e o cria da colina fazia o possível controlando a bola no meio e acionando seus pontas. Na tentativa de culminar o empate ou até a virada contra uma das equipes menos vazadas do Brasileirão, a equipe cruzmaltina apostava nas bolas aéreas e bolas paradas. Em uma delas, cruzada por Emerson Rodriguez, Vegetti cabeceou de peixinho, coagindo Weverton a fazer uma defesaça para impedir o empate.

A equipe alviverde voltou a ameaçar com outro contra-ataque, proveniente de uma bola roubada e conduzida por Giay, onde passou para Rony perto da grande área que fuzilou acima do gol de Léo Jardim. Rony lamentou a chance perdida, entretanto a torcida do Palmeiras se reanimou e voltou a cantar, visto que estava próximo de um desfecho positivo para o time que chegaria a cinco vitórias consecutivas no Brasileiro.

O Vasco da Gama tentava incessantemente, mas com a bola no pé, as jogadas não surtiram efeito. Coutinho, com o pensamento de jogo a frente de seus companheiros, tentou dar dois passes para serem incisivos dentro da grande área, mas os respectivos atacantes da equipe não acreditaram na jogada.

Com o jogo próspero a um resultado positivo para o Alviverde, a torcida fez um show de luzes, bateu palmas sincronizadas e ovacionou a equipe palestrina cantando a todo momento. Chegando ao fim do jogo, um pouco após Léo Jardim cobrar o tiro de meta o juíz apitou para o centro do gramado e terminou a partida.

Ficha Técnica:

Vasco 0 x 1 Palmeiras 27ª rodada do Brasileirão 2024

Data e hora: Domingo, 22 de setembro de 2024, às 16h

Local: Arena Mané Garrincha, Brasília

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa/RS)

Assistente 1: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS)

Assistente 2: Michael Stanislau (RS)

Quarto árbitro: Marcello Ruda Neves Ramos da Costa (DF)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Gol: Flaco López (Palmeiras)

Cartões amarelos: Vegetti (Vasco); Zé Rafael, Weverton e Richard Ríos (Palmeiras)

Público: 64.848 mil pessoas

Renda: Aproximadamente R$7,5 milhões

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez 12’/2ºT), Léo, Maicon e Lucas Piton; Hugo Moura (Maxime Domínguez 42’/2ºT), Sforza (Matheus Carvalho 37’/2º) e Payet (Philippe Coutinho 12’/2ºT); Rayan (Emerson Rodríguez – intervalo), David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Vanderlan; Aníbal Moreno (Zé Rafael 37’/2ºT), Richard Ríos, Maurício (Fabinho 37’/2ºT) e Raphael Veiga (Lázaro 48’/2ºT); Felipe Anderson (Rômulo 48’/2ºT)e Flaco López (Rony 37’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

