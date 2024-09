Em jogo morno, Cruzeiro empata contra o Cuiabá e perde chance de entrar no G5

Cuiab.. x Cruzeiro, na Arena Pantanal, em Cuiab....Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro ..IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga....o, seu uso comercial est.. vetado incondicionalmente por seu autor e o Cruzeiro Esporte Clube. ..IMPORTANT: image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Cruzeiro Esporte Clube. - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Em um jogo decepcionante para as pretensões de Cuiabá e Cruzeiro, os dois times empataram em 0 a 0, em duelo disputado na Arena Pantanal, neste domingo (22). Desse modo, o time de Mato Grosso permanece no Z4, enquanto a equipe mineira desperdiça a chance de entrar no G5.

O resultado, aliás, deixa o time comandado por Fernando Seabra em sétimo lugar e agora com 42 pontos. Já o Cuiabá vice-lanterna, portanto, tem apenas 23 pontos. São cinco de diferença para o primeiro time que está fora do Z4.

Cássio salva o time mineiro na etapa inicial

O Cruzeiro sofreu com o calor do Mato Grosso, já que a temperatura passava dos 30 graus, além de enfrentar dificuldades contra o time do Cuiabá. No primeiro tempo, Cássio salvou seus companheiros de saírem derrotados nos 45 minutos iniciais, fazendo grandes defesas. No ataque, porém, a equipe celeste teve pouca efetividade e ficou devendo. William teve a melhor chance, mas foi bloqueado pelos defensores ao chutar.

Segundo tempo morno e João Marcelo expulso

No segundo tempo, o Cruzeiro colocou Matheus Pereira, Lautaro e outros atletas considerados titulares. O time conseguiu equilibrar o confronto, mas continuou sem ameaçar o gol de Walter. Além disso, João Marcelo foi expulso após cometer falta em Eliel, do Cuiabá. No final, a partida terminou sem gols.

Próximos jogos de Cuiabá e Cruzeiro

Lutando contra o rebaixamento, o time de Mato Grosso vai ao Castelão enfrentar o Fortaleza, que briga pelo título. O jogo está marcado para o dia 29. Já o Cruzeiro medirá forças contra o Libertad pela Sul-Americana e, depois, no Brasileirão, terá pela frente o Vasco. Ambos os confrontos serão no Mineirão, a casa Celeste

CUIABÁ X CRUZEIRO

Campeonato Brasileiro — 28ª rodada

Data: 22/09/2024

Local: Arena Pantanal (MT)

Público e Renda:

Gols:

CUIABÁ: Walter, Matheus Alexandre, Bruno Alves, Alan Empereur, Ramon, Lucas Mineiro (Max, 46’/2ºT), Fernando Sobral, Lucas Fernandes (Jonathan Cafu, 35’/2ºT), Gustavo Sauer (Denilson, 28’/2ºT) Derik Lacerda (Eliel, 28’/2ºT) e Clayson. Técnico: Bernardo Franco

CRUZEIRO: Cássio, Jonathan Jesus (Lautaro Díaz, 28’/2ºT), João Marcelo, Villalba, William e Peralta (Lucas, Silva, 12’/2ºT); Ramiro, Mateus Vital (Matheus Pereira, 12’/2ºT), Kaiki Bruno (Marlon, 20’/2ºT), Gabriel Veron (Barreal, 12’/2ºT) e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Seabra

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA – SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa – SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Rafael Traci (PR)

Cartões Amarelos: Peralta (CRU)

Cartões Vermelhos: João Marcelo, 36’/2ºT (CRU)

Saiba Mais Esportes Vasco rejeitou oferta de quase R$ 37 milhões do futebol árabe por Leandrinho

Vasco rejeitou oferta de quase R$ 37 milhões do futebol árabe por Leandrinho Esportes Paiva analisa revés do Vasco e diz que erro de Rayan ‘faz parte do processo’

Paiva analisa revés do Vasco e diz que erro de Rayan ‘faz parte do processo’ Esportes De virada, Internacional derrota o São Paulo no MorumBIS