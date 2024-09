Segundinha 2024: Quinta rodada termina com três classificados às semis

A versão de 2024 da Segundinha, como é apelidada a segunda divisão do futebol candango, já conhece três dos quatro classificados às semifinais, assim como um trio já eliminado na corrida pelo acesso à elite do Distrito Federal.

Foi o término da quinta rodada das sete totais da primeira fase do torneio local o responsável por sacramentar os destinos de seis dos oito participantes da competição. A quinta bateria de partidas foi inaugurada na manhã do último domingo (22), e encerrada na tarde da segunda-feira passada (23).

Em confronto direto no topo da tabela, às 10h30 de domingo, no estádio Defelê, Sobradinho e Legião empataram em 1 x 1. O embate foi o primeiro terminado sem uma vitória para ambos os lados na competição até aqui.

O único ponto somado, entretanto, não deixou de ser suficiente para que tanto Leão da Serra quanto o Time do Rock confirmassem as respectivas vagas entre os semifinalistas. Invictos e com caminhadas quase perfeitas, puderam se classificar em decorrência da distância expressiva dos demais competidores.

Quem completa o pelotão de cima é o Taguatinga. No encerramento da rodada, às 15h30 de segunda-feira, no estádio Serejão, contra o SESP Brasília, o Águia não foi capaz de impedir um empate por 0 x 0. Entretanto, é outro que chega na casa dos 13 pontos, e divide a liderança com os outros dois competidores.

Com saldo positivo de 19 gols, é o segundo colocado. O primeiro é o Sobradinho, com 24. O Legião é o terceiro, com 15. Nas últimas duas rodadas, o trio ainda competirá para definir quem avança com a ponta da tabela.

O próprio SESP Brasília é quem luta pela quarta vaga na próxima fase. Até o momento, o antigo Samambaense é o quarto colocado com 10 pontos, decorrentes de três vitórias, um empate e uma derrota. O desafiante que segue com chances é o quinto, Luziânia. O Igrejinha venceu o Riacho City por expressivos 7 x 1, às 18h de domingo, no estádio Serra do Lago.

Com seis pontos conquistados, o representante do entorno do quadradinho precisa de um tropeço do rival de Samambaia para manter vivas as chances de avançar. Um único tropeço, em decorrência da distância de quatro pontos, pode custar caro.

Por falar no time de Riacho Fundo, a Onça Pintada já é uma das três equipes virtualmente eliminadas. Lanterna, o Riacho City perdeu todos os cinco jogos na competição. Ademais, sofreu um total de 33 gols, e estufou as redes apenas uma vez.

Às 15h de segunda-feira, no estádio Abadião, em Ceilândia, o GREVAL fez a parte dele ao derrotar o Botafogo-DF por 1 x 0. O resultado, entretanto, não impediu a eliminação da equipe de Valparaíso. O triunfo foi o primeiro no campeonato, após quatro derrotas seguidas. Com três pontos somados e na sexta posição, portanto, já não tem mais chances de competir com o quarto colocado SESP Brasília. O alvinegro candango, com as mesmas cinco derrotas do Riacho City, também está eliminado.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

