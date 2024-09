Medalhista olímpico, Caio Bonfim se forma em educação física

Caio Bonfim exibe as conquistas da vida profissional e pessoa: medalha de prata olímpica e o canudo com o diploma de educador físico - (crédito: Mariana Raphael/MEsp)

Cinquenta e quatro dias após brindar o país com a primeira medalha olímpica da marcha atlética ao faturar a prata nos Jogos de Paris-2024, Caio Bonfim foi celebrou um novo tipo de conquista: a acadêmica. Nesta terça-feira (24/9), o talento de Sobradinho se graduou como bacharel em educação física, pela Centro Universitário IESB, no Campus da 613/614 Sul.

Foram oito anos de dupla jornada conciliando o esporte com os estudos. Aos 33, o marchador de Sobradinho segue os passos dos pais e treinadores. João Sena também é formado e educação física, enquanto Gianette possui diploma de direito.

Estiveram presentes na colação de grau do medalhista olímpico: o reitor do IESB, Luiz Cláudio Costa; a pró-reitora acadêmica, Roberto Carolina Lacerda e o coordenador interino do curso de educação física, Giliard Lago Garcia. Iziane Marques representou o Ministério do Esporte e a Secretaria Geral de Alto Rendimento. Sérgio Avelino, criador da plataforma Atleta Graduado, e Marcelo Marazi, vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física, também prestigiaram o momento.

Em 13 de setembro, Caio Bonfim virou “professor” ao palestrar na Universidade Católica de Brasília (UCB) como parte da programação pelo Dia do Profissional de Educação Física, comemorado no primeiro dia do mês. Além do carinho dos estudantes, o atleta recebeu placa e brindes da instituição de ensino.

A formação de Caio Bonfim teve a colaboração do Ministério do Esporte. O brasiliense integra o Programa Excelência para a Vida, cujo objetivo é investir na preparação esportiva de qualidade, na formação educacional, profissional e psicológica de atletas para a conciliação entre as demandas esportivas, educacionais e do trabalho, com planejamento para a transição da carreira para outros serviços.

Caio Bonfim esteve acompanhado pelos familiares na colação de grau no IESB (foto: Mariana Raphael/MEsp)

Segundo levantamento sobre o Bolsa Atleta, categoria Pódio 2023/2024, apenas 22% dos competidores contemplados possuem diploma de nível superior completo. “Iniciativa boa é a que dá oportunidade. E essa é uma que nos dá a oportunidade de estudar. Na correria, muitas vezes, priorizamos outros resultados e, com essa ajuda, além de ter esse acesso, conseguimos ter uma formação pós-carreira, para dentro da profissão ter oportunidade de crescimento”, comentou ao portal do Ministério do Esporte.

Caio Bonfim conquistou a medalha olímpica de prata na quarta tentativa. O brasiliense disputou as edições de Londres-2012, Rio-2016 e Tóquio-0202, antes da alcançar a principal conquista da carreira, em 1º de agosto de 2024, aos pés da Torre Eiffel, em Paris.