Conheça Alice Tenório, a joia do DF no Sul-Americano de nado artístico

O Campeonato Sul-Americano de Esportes Aquáticos começou nesta terça-feira com disputas nos saltos ornamentais e no nado artístico, modalidade na qual a brasiliense Alice Vitor Tenório estreia em Cáli, na Colômbia. Embora ela tenha participado do Sul-Americano Juvenil em 2021, agora com 18 anos, a candanga debuta na categoria sênior.

Alice Tenório tem quatro anos de Seleção Brasileira. Ela conta ao Correio Braziliense a jornada e os motivos que a levaram ao esporte de alto rendimento. "Desde pequena, na escola, eu gostava de competições e amava a aula de educação física. Antes de conhecer o nado, comecei a fazer aulas de natação, mas aos 10 anos entrei no nado artístico também”, conta a atleta. Ela praticava os dois esportes no Parque Aquático Cláudio Coutinho (Defer), quando resolveu direcionar todo o esforço ao nado.

Alice entrou para a equipe do Colégio Presbiteriano Mackenzie Brasília (CPMB). Segundo ela, a decisão foi tomada para se aproximar do sonho de fazer parte do time nacional. "Quando queria ir para a Seleção Brasileira, eu nem sabia o que era direito. É incrível poder representar o meu país em uma competição, ter contato com outros países, viajar para vários lugares", compartilha a nadadora.

"Mas até chegar na competição é todo um processo. Não é fácil manter sempre isso na cabeça, mas é importante ver as pequenas coisas, as melhorias no treino, ou até mesmo lembrar que tem ar nos meus pulmões", diz Alice. A jovem de 18 anos é a única brasiliense na competição no nado artístico, mas nomes como os Vitória Diegues e Ana Clara Lobato, apesar de não fazerem parte da equipe nacional, representam a capital federal no esporte.

O anos de Seleção Juvenil não escondem o potencial de Alice na categoria sênior. A presença em dois mundiais júnior e duas conquistas de ouro no Sul-Americano (2022 e 2023) pesam no currículo, mas ela não ignora o desafio na nova fase. "Superação e gratidão são palavras que gosto de lembrar todos os dias. A responsabilidade veio junto, em peso maior também, mas é uma escolha e sou grata por tudo", comemora a brasiliense.

O Campeonato Sul-Americano vai até 7 de outubro e engloba cinco modalidades aquáticas: nado artístico, saltos ornamentais, natação, polo aquático e águas abertas. Na categoria de Alice Tenório estão competindo pelo Brasil Vitória Casale e Anna Giulia Veloso, Eduarda Matos e Marina Postal. O nado artístico termina na próxima sexta-feira (27).

