Alunos dos Centros Olímpicos experimentam o tênis no Brasília Champions

Ação social com crianças dos Centros Olímpicos na quadra do Brasília Champions visa ampliar e democratizar o acesso ao esporte - (crédito: Brendo Felipe/SEL)

A quadra de saibro do Brasília Champions ficará movimentada nesta quarta e quinta-feira (25 e 26/9) com a presença dos Alunos dos Centros Olímpicos e Paralímpicos de Sobradinho, São Sebastião, Estrutural e Santa Maria. Ao todo 160 crianças de 8 a 17 anos irão vivenciar a experiência do tênis, aprendendo mais sobre a modalidade, além de terem a chance de participar de aulas durante a ação, que acontece de 9h às 11h e de 14h30 às 16h30.

O encontro tem o objetivo de ampliar e democratizar o acesso ao esporte, promovendo a inclusão e incentivando a prática esportiva em todas as idades, garantindo que todos possam desfrutar dos benefícios do esporte, como saúde, bem-estar e convivência social. É o que explica o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira.

“O acesso ao esporte não apenas promove a saúde física e mental, mas também é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento social, a inclusão e a formação de cidadãos conscientes e participativos”, defende.

Durante as visitas, alunos receberão camiseta, raquete, boné, ecobag, medalha e lanche (foto: Brendo Felipe/SEL)

Na ocasião os alunos receberão camiseta, raquete, boné, ecobag, medalha e lanche. Além das aulas com instrutores da modalidade, os alunos dos COPs vão vivenciar uma verdadeira experiência de campeão, incluindo a subida ao pódio do torneio. “Com a entrega deste kit, queremos que essas crianças pratiquem o esporte onde estiverem”, completa o gestor. O kit é uma contrapartida da organização do evento.

Para Sérgio Oprea, presidente da Federação Brasiliense de Tênis (FBT), o Festival Brasília Champions alinha-se perfeitamente aos objetivos da entidade. “Um dos nossos principais pilares é desenvolver e promover o tênis no DF. Oferecer acesso ao esporte para crianças e adolescentes dos COPs reforça nosso compromisso com a inclusão e o incentivo à prática do tênis em Brasília”, ressalta.

*Com informações de Secretaria de Esporte e Lazer