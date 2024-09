Brasília Champions Legends começa nesta sexta-feira com astros do tênis

O espanhol Fernando Verdasco está entre as atrações do torneio no DF - (crédito: Divulgação/Brasília Champions)

Nesta sexta-feira (27/9) e sábado (28/9), a capital federal recebe uma reunião entre grandes nomes do tênis brasileiro e internacional. O Brasília Champions Legends, torneio exibição e atração principal do Brasília Champions 2024, em cartaz na cidade desde 19 de setembro, é disputado em estrutura montada nos arredores do Ginásio Nilson Nelson. Os ingressos são vendidos pelo site Bilheteria Digital e custam entre R$ 70 e R$ 450.

Alguns dos atletas confirmados estiveram nas primeiras posições do ranking mundial da ATP. Dois dos principais destaques são espanhóis. Fernando Verdasco, 40 anos, é ex-número 7 do mundo. Além de tricampeão da Copa Davis (2008, 2009, 2011), venceu o ATP Finals de duplas. Conquistou sete títulos em simples e oito com algum parceiro.

Tommy Robredo, 42, foi o quinto colocado no ranking mundial e venceu a Copa Davis, em 2004. Na categoria simples, levantou 12 troféus ATP e outros cinco, em duplas. Além disso, o multicampeão, anteriormente considerado o segundo melhor do país, atrás de Rafael Nadal, tem no currículo o título do Brasil Open na Costa do Sauipe, na Bahia, em 2009.

Leia também: Conheça Ágatha Amaral, uma das joias da natação de Brasília

Mineiro de 27 anos, João Menezes é vice-campeão do US Open juvenil em duplas e medalhista de ouro nos Jogos Pan-americanos de Lima-2019 na chave de simples. Marcelo Demoliner, 35, é gaúcho e figurou na 34ª posição no ranking mundial. Ostenta cinco títulos de duplas da ATP, de uma medalha dourada e de uma prateada no Pan de Santiago-2023.

O brasiliense Gilbert Klier Jr. é ex-número 10 do mundo na categoria juvenil, e conquistou o bronze nos Jogos Olímpicos da Juventude. Possui seis títulos na carreira profissional. O colombiano Juan Cabal foi líder do ranking das duplas e venceu os Grand Slams de Roland Garros, Wimbledon e Australian Open da categoria.

Os tenistas foram divididos em dois times de três. Serão disputadas duas partidas de simples e uma em duplas em cada um dos dois dias de torneio. A equipe com mais pontos leva o título.

Serviço

Quando: Sexta-feira e sábado (27 e 28/9)

Local: Estacionamento do Ginásio Nilson Nelson



Ingressos: Bilheteria Digital (clique aqui para acessar)



Horários: Abertura dos Portões - 16h. Início dos jogos - 17h