Flamengo demite Tite e comissão técnica; veja quem assume

O Flamengo anunciou, na manhã desta segunda-feira (29/9), a demissão do Tite do comando do clube e da comissão técnica. Segundo o time rubro-negro, Filipe Luís, que é treinador do time sub-20,

assume a equipe interinamente. "A direção agradece aos profissionais e deseja sorte na continuidade de suas carreiras", disse o Flamengo.

O Flamengo foi eliminado da Libertadores pelo Peñarol, no Uruguai. Na última quinta-feira (26/9), os dois times empataram em 0 a 0, mas com o placar do jogo de ida, de 1 a 0 para os uruguaios, o clube carioca perdeu a vaga na competição.

A eliminação na Libertadores irritou a torcida flamenguista. Tite chegou a ser vaiado. Além das vaias ao treinador, os torcedores também criticaram a diretoria rubro-negra. Frases como “diretoria amadora”, “time omisso” e “não somos fãs de canalhas” foram ouvidas no jogo de domingo (29/9).

Em jogo pelo Campeonato Brasileiro, no domingo (29/9), Flamengou venceu o Atlético Paranaense por 1 a 0. O time rubro-negro soma 48 pontos e ocupa a quarta posição no Brasileirão.