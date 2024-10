Torcedores do Cruzeiro depredam carro em Minas Gerais

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga briga provocada por integrantes da torcida do Cruzeiro em Sete Lagoas (MG) no último domingo (29/9). Imagens flagradas pela Polícia Militar durante monitoramento de câmeras de segurança mostram homens uniformizados com trajes da Máfia Azul vandalizando carro de torcedor rival.

No vídeo divulgado, homens aparecem com armados com pedaços de ferro e pau. Ao virarem esquina, encontram torcedor com camisa vermelha saindo de carro, do qual quebram vidros e amassam lataria. Agressores vestiam camisas e bonés da Máfia Azul, torcida organizada do Cruzeiro Esporte Clube.