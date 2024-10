São Paulo é derrotado para o Cuiabá em noite de golaços

O São Paulo, em uma péssima atuação, perdeu para o Cuiabá por 2 a 0 neste sábado (5/10), na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Dourado construiu o placar ainda no primeiro tempo com duas pinturas. O primeiro em um gol de bicicleta do zagueiro Bruno Alves. Depois, Clayson acertou lindo chute colocado para dar números finais ao marcador. Assim, o Tricolor não conseguiu entrar no G-4, enquanto o time do centro-oeste ainda vê esperanças na luta contra o rebaixamento.

Tabela e próximos compromissos

O São Paulo estacionou na quinta colocação com 47 pontos e ficou a quatro do Flamengo, que abre o G-4. Na próxima rodada, o Tricolor encara o Vasco, no Brinco de Ouro, em Campinas. Já o Dourado segue na penúltima colocação com 26 pontos e está mais próximo do Fluminense, primeiro time fora do Z-4. No próximo embate, o Cuiabá enfrenta o Atlético-GO, fora de casa.

Cuiabá domina o primeiro tempo

O Cuiabá dominou por completo a primeira etapa. Logo com três minutos de jogo, o Dourado já estava na frente. Após cobrança de falta, Pitta escorou de cabeça e Bruno Alves emendou uma linda bicicleta para fazer um golaço e inaugurar o placar. Por outro lado, o São Paulo sentiu o tento sofrido e não conseguia criar jogadas. Tanto que o primeiro chute do Tricolor Paulista no jogo veio acontecer após 35 minutos de embate. Afinal, Sabino arriscou de muito longe e mandou para fora. Assim, o time da casa controlava as ações e conseguiu ampliar o marcador. Após vacilo enorme de Bobadilla, Lucas Fernandes roubou a bola e rolou para Clayson acertar lindo chute e fazer 2 a 0. Os comandados de Zubeldía ainda tiveram uma outra chance com Luciano, que finalizou fraco. Contudo, o Cuiabá construiu a vitória já na etapa inicial e com muito mérito.

São Paulo melhora pouco e não marca

Já na etapa final, o São Paulo veio mais incisivo para o ataque, mas ainda tinha muitas dificuldades de criação. Afinal, a equipe acumulava escanteios, mas não conseguia criar uma chance clara de gol, e sequer assustava o goleiro Walter. Assim, insatisfeito com sua equipe, Zubeldía mexeu bastante no time e apostou principalmente no garoto William Gomes. No primeiro lance do jovem, ele arrancou, deixou três para trás e quase deixou André Silva na cara do gol. A zaga apareceu no momento certo para mandar para escanteio. Contudo, a grande chance do Tricolor aconteceu apenas aos 36 minutos, quando Luiz Gustavo arriscou de fora da área e a bola passou tirando tinta da trave. William Gomes também teve boa chance ao driblar dois marcadores, mas também não acertou o gol. Assim, restou ao Cuiabá administrar a vantagem e conquistar três pontos importantes, enquanto o Soberano ficou mais longe do G-4.

CUIABÁ 2X0 SÃO PAULO

Brasileirão-2024 – 29ª rodada

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MS)

Data e horário: 05/10/2024, às 19h (de Brasília)

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Bruno Alves, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Fernando Sobral (Eliel, 49’/2°T) e Lucas Fernandes (Jonathan Cafu, 18’/2°T); Gustavo Sauer (Denilson, 18’/2°T), Clayson (André Luis, 27’/2°T) e Isidro Pitta (Lucas Mineiro, 49’/2°T). Técnico: Bernardo Franco.

SÃO PAULO: Rafael, Rafinha (Igor Vinícius, 16’/2°T), Arboleda, Sabino e Jamal Lewis (Liziero, 16’/2°T); Luiz Gustavo e Bobadilla (Rodrigo Nestor, 16’/2°T); Wellington Rato (William Gomes, 16’/2°T), Luciano e Lucas; André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

Gols: Bruno Alves, 3’/1°T (1-0), Clayson 41’/1°T (2-0)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael Da Silva Alves (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões Amarelos: Lucas Fernandes e Matheus Alexandre (CUI); André Silva e Arboleda (SAO)