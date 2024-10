Internacional empata no fim, segue no G-6 e complica Corinthians

Em jogo eletrizante, Corinthians e Internacional empataram por 2 a 2, neste sábado (5), na Neo Química Arena, pela 29ª rodada. O Timão ficou na frente do placar duas vezes com Yuri Alberto, mas o Colorado buscou a igualdade com gols de Bernabéi e Ricardo Mathias, sendo este último já no apagar das luzes.

O empate manteve o Corinthians na zona de rebaixamento, com 29 pontos em 18º lugar. Já o Internacional segue em sexto, com 46. O Timão volta a campo no próximo dia 17, às 20h (de Brasília), contra o Athletico-PR, na Neo Química Arena, enquanto o Colorado recebe o Grêmio, no dia 19, às 16h, no Beira-Rio, pela 30ª rodada.

Primeiro tempo tem início eletrizante

O jogo começou elétrico. O Corinthians tomou a iniciativa e não demorou para abrir o placar. Com apenas três minutos, Memphis Depay fez boa jogada individual e encontrou Yuri Alberto, que estufou as redes de Rochet. Assim, o Internacional precisou sair e se expôs, e o Timão quase ampliou com Breno Bidon. Yuri Alberto teve outra chance no fim, mas carimbou a trave.

Apesar de deixar espaços na defesa, o Internacional era perigoso no ataque. Wesley tentou, mas foi bloqueado. Alan Patrick também teve chance, mas Cacá tirou em cima da linha. Porém, de tanto insistir, o Colorado chegou ao empate aos 16 minutos com Bernabéi. O lateral arriscou de fora da área, a bola desviou em Gustavo Henrique e matou Hugo Souza.

Corinthians vacila no fim e segue no Z-4

O panorama se repetiu na etapa final. O Corinthians novamente tomou a iniciativa e, como um filme repetido da sessão da tarde, Memphis Depay encontrou Yuri Alberto para colocar o Timão na frente do placar, aos três minutos. Porém, o camisa 9 estava em posição irregular por um triz, e o gol foi anulado.

O ritmo frenético não durou muito tempo, diferentemente da primeira etapa. O Internacional se expôs menos durante a etapa final e, assim, o Corinthians encontrou dificuldades para criar. O Timão buscou ampliar o campo e explorar as laterais, insistindo no jogo aéreo. Assim, Thiago Maia desviou um cruzamento com o braço, e o pênalti foi marcado após revisão do VAR. Yuri Alberto aproveitou e fez 2 a 1.

O Corinthians ganhou fôlego com o gol e teve chance de ampliar com Memphis Depay e Garro, mas o goleiro Rochet salvou e manteve o Internacional vivo. Nos minutos finais, o Timão recuou para tentar segurar o resultado, mas não deu certo. Nos acréscimos, o Inter pressionou e chegou ao empate com Ricardo Mathias, e frustrou a festa corintiana.

Corinthians 2 x 2 Internacional

Campeonato Brasileiro – 29ª rodada

Data: 05/10/2024

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Hugo, min. 39’/2ºT); José Martínez (Raniele, min. 43’/2ºT), Breno Bidon (Félix Torres, min. 43’/2ºT), Carrillo (Charles, min. 31’/2ºT) e Garro; Memphis Depay (Igor Coronado, min. 38’/2ºT) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabéi; Rômulo (Alario, min. 40’/2ºT), Thiago Maia (Bruno Henrique, min. 29’/2ºT), Gabriel Carvalho (Gustavo Prado, min. 29’/2ºT) e Alan Patrick; Wesley (Wanderson, min. 35’/2ºT) e Enner Valencia (Ricardo Mathias, min. 35’/2ºT). Técnico: Roger Machado

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha De Matos (BA) e Victor Hugo Imazu Dos Santos (PR)

VAR: Igor Junio Benevenuto De Oliveira (MG)

Gols: Yuri Alberto, aos 3′ do 1ºT (1-0); Bernabéi, aos 16′ do 1ºT (1-1); Yuri Alberto, de pênalti, aos 27′ do 2ºT (2-1); Ricardo Mathias, aos 48′ do 2ºT (2-2)

Cartões amarelos: Cacá, Matheus Bidu, Carrillo, Breno Bidon, Memphis Depay e Yuri Alberto (COR); Clayton Sampaio, Bernabéi, Thiago Maia e Ricardo Mathias (INT)