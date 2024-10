Australiana Lacey Hema fatura o prmeiro Mundial Júnior de high diving

Foi uma sexta-feira histórica na Ponte JK, um dos cartões-postais de Brasília. No primeiro evento internacional de high diving realizado no Brasil, Lacey Hema (Austrália) se sagrou campeã da edição inaugural do Mundial Júnior, em categoria destinada a atletas de até 16 anos. A saltadora somou 259,10 pontos, após quatro rodadas na plataforma de 12 metros de altura, seguida pelas canadenses Kelly-Ann Tessier (224,70) e Fiona Keilly (208,45).

“Ser a primeira campeã mundial júnior, definitivamente, é diferente. Tive emoções misturadas, não sabia muito o que sentir quando ouvi que tinha vencido a competição, todos vindo falar comigo. Eu não esperava ganhar, porque olhava para as minhas adversárias e sabia que elas eram muito boas”, afirmou a jovem, que iniciou a carreira esportiva na ginástica aos quatro anos e depois migrou para os saltos ornamentais.

Já a prova masculina, que também deveria ter sido concluída nesta sexta-feira, acabou adiada pelo mau tempo em Brasília e será retomada neste sábado.

Participação brasileira

Se por um lado o Brasil não teve representantes na categoria até 16 anos do Mundial Júnior, por outro tem quatro atletas do país na faixa etária de 17 a 19 anos (15 metros): Janine Freitas no feminino; Gabriel Perdigão, Miguel Cardoso e Rafael Borges no masculino. Após realizarem dois saltos cada, o quarteto volta a entrar em ação neste sábado para as rodadas finais.

Borges é o mais bem classificado até o momento, ocupando a vice-liderança (150,00 pontos), enquanto Miguel é o oitavo (126,30) e Perdigão está em 13º (103,45). A única brasileira da competição júnior, Janine Freitas, é a décima (83,25).

Quem também entra em ação a partir deste sábado são os atletas da categoria adulta, que disputam a Copa do Mundo de high diving. Com saltos de 27m no masculino e 20m no feminino, o Brasil terá Jucelino Júnior, Miguel Cardoso e as irmãs Jaki e Paty Valente. A competição é classificatória para o Mundial de Singapura 2025 e distribuirá 18 vagas por gênero, considerando também a pontuação obtida pelos saltadores na etapa anterior da Copa do Mundo, no Bahrein. Há uma cota máxima de vagas para cada país: três representantes por gênero.

Paralelamente às competições, a Orla JK contará com uma programação especial de Dia das Crianças neste sábado, das 9 às 17 horas, com brinquedos, atividades artísticas (pintura e escultura) e apresentações de palhaços. À noite, o Parque Saltos Brasil terá muita música, com DJs e show do Grupo Di Propósito (somente para maiores de 18 anos). Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados no site sympla.com.br.

A Copa do Mundo e o Mundial Júnior de High Diving têm a organização da Saltos Brasil e da World Aquatics e contam com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer do Distrito Federal e da Secretaria de Turismo do Distrito Federal.

