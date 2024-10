Campeão da Copa de 2002, Lúcio prestigia treino da Seleção no Bezerrão

Campeão mundial em 2002 e capitão do tetra na Copa das Confederações em 2009, o zagueiro brasiliense Lúcio foi ao Bezerrão prestigiar o parceiro de zaga em duas Copas do Mundo Juan e o técnico Dorival Júnior - (crédito: Victor Parrini/CB.DA Press)

A passagem da Seleção Brasileira por Brasília para enfrentar o Peru, na terça-feira (15/10), pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 não está mobilizando apenas torcedores no Distrito Federal. Ex-jogadores com passagens históricas com a Amarelinha também aproveitam o momento para reviver histórias. Pentacampeão mundial, o zagueiro brasiliense Lúcio foi até o Estádio Bezerrão para acompanhar o primeiro treino da equipe em solo brasiliense.

O ex-camisa três chegou ao local da atividade por volta das 16h40 e subiu ao gramado. Por lá, teve um encontro especial. O bate-papo foi com o coordenador Juan. Os dois formaram dupla de zaga da Seleção Brasileira nas Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, e de 2010, na África do Sul.

A visita também rendeu uma troca de ideias com o treinador Dorival Júnior, com direito a registro em foto. Os dois conversaram na beira do gramado, antes da entrada dos jogadores do atual elenco verde-amarelo. Lúcio fez questão de cumprimentar um a um os atletas e proferiu algumas palavras para cada um deles.

Lúcio é o sexto jogador com mais apresentações com a camisa da Seleção. Ao todo, o defensor atuou em 106 partidas e foi capitão na Copa do Mundo de 2010. Cria de Planaltina e com rodagem no futebol candango, vestindo a camisa de Guará, Gama e Brasiliense, o xerife de 46 anos teve como ápice da carreira a participação como titular no pentacampeão de 2002, no Mundial do Japão e da Coreia do Sul.

*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz e Victor Parrini

